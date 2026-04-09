Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Ισραήλ να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Υπό το φως των επανειλημμένων αιτημάτων του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσα απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. Όπως συμπλήρωσε: «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα και η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων θα γίνει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσινγκτον.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι συνομιλίες αυτές θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Σημείωσε ότι δεν έχει καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος ακόμη, όμως η Βηρυτός χρειάζεται τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε προχωρήσει στην απαγόρευση κατοχής όπλων από οργανώσεις ή ομάδες που δεν σχετίζονται με την κυβέρνηση.

Επιπλέον λίγες ώρες νωρίτερα ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει την Χεζμπολάχ ανεξάρτητα από την εκεχειρία ΗΠΑ- Ιράν.