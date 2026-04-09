Η εικόνα της τεχνητής λίμνης του Μόρνου σήμερα δε θυμίζει σε τίποτα το απόκοσμο, ξερό τοπίο του περασμένου Οκτωβρίου. Μέσα σε μόλις έξι μήνες, μια εντυπωσιακή ανατροπή σκηνικού έφερε τον υπερτριπλασιασμό των αποθεμάτων νερού, προσφέροντας μια βαθιά «υγρή ανάσα στην Αττική.

Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς και το νερό που «κατάπιε» ξανά τα ερείπια του χωριού Κάλλιο, κρύβεται μια εύθραυστη ισορροπία που δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς.

Από την απόλυτη στεγνότητα στη «βουτιά» του Καλλίου

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Orange Press Agency αποκαλύπτουν το μέγεθος της αποκατάστασης. Στις 23 Οκτωβρίου 2025, ο Μόρνος βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 15ετίας, με μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού.

Σήμερα, η εικόνα είναι ριζικά διαφορετική:

Αποθέματα (Απρίλιος 2026): 491.629.000 κυβικά μέτρα. (Θεωρητικά, η χωρητικότητα της λίμνης είναι 800 – 900 εκατομμύρια κ.μ.).

Επιφάνεια λίμνης: Αυξήθηκε από τα 8,3 στα 14,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το χωριό Κάλλιο: Καλύφθηκε ξανά από το νερό, με ελάχιστες κορυφές τοίχων να υπενθυμίζουν το δραματικό φθινόπωρο που προηγήθηκε.

Κώστας Λαγουβάρδος: «Είμαστε ακόμα κάτω από τα κανονικά επίπεδα»

Παρά την εντυπωσιακή ανάκαμψη, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Παρόλο που το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν το πιο βροχερό της τελευταίας δεκαετίας για την περιοχή, η δορυφορική εικόνα δείχνει ότι η έκταση της λίμνης παραμένει 20% κάτω από την κανονική τιμή για την εποχή.

«Προφανώς βγήκαμε από τον συναγερμό του φθινοπώρου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάζουμε», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

Η απειλή του καλοκαιριού και ο άγνωστος Χ του 2027

Γιατί όμως η ανησυχία παραμένει, παρά τα 491 εκατομμύρια κυβικά; Η απάντηση κρύβεται στις προκλήσεις των επόμενων μηνών:

Τέλος των βροχοπτώσεων: Μπαίνουμε σε περίοδο ξηρασίας (άνοιξη – καλοκαίρι).

Εξάτμιση: Η άνοδος της θερμοκρασίας «κλέβει» τεράστιες ποσότητες νερού από την επιφάνεια της λίμνης.

Αυξημένη κατανάλωση: Οι ανάγκες της πρωτεύουσας κορυφώνονται κατά τους θερινούς μήνες.

Η ανάκαμψη του Μόρνου ήταν μια «ένεση ζωής», αλλά η εμπειρία του «μαύρου» Οκτώβρη του 2025, όταν οι βροχοπτώσεις ήταν οι χαμηλότερες της δεκαετίας, υπενθυμίζει ότι η κλιματική κρίση δεν ακολουθεί σταθερά σενάρια. Για να θεωρηθεί η διαθεσιμότητα του νερού εξασφαλισμένη σε βάθος χρόνου, απαιτείται και το επόμενο υδρολογικό έτος να είναι εξίσου γενναιόδωρο. Μέχρι τότε, η οικονομία στο νερό παραμένει η μόνη ασφαλής στρατηγική.

Δείτε τη διακύμνανση των αποθεμάτων του νερού στον Μόρνο