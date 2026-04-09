Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο αλλά δεν θα υποχωρήσει από τα δικαιωματά του, ανέφερε σε νέο μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεϊ.

Ωστόσο, ανέφερε ότι το Ιράν θα εισέλθει σε «νέα φάση στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», ενώ υποσχέθηκε πως θα απαιτήσει πολεμικές αποζημίωσεις.

«Το ηρωικό έθνος του Ιράν, υπήρξατε οι αποφασιστικοί νικητές αυτού του πεδίου μάχης. Το Ιράν σήμερα βρίσκεται στην αυγή της ανάδειξής του σε μεγάλη δύναμη», είπε ο Χαμενεϊ λέγοντς πως «δεν θα εγκαταλείψουμε τους εγκληματίες που επιτέθηκαν στη χώρα μας».

Παράλληλα, είπε πως το Ιράν θα απαιτήσει αποζημίωση «για κάθε ζημιά και για το αίμα των μαρτύρων» της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι «περιμένουμε ακόμα την κατάλληλη αντίδραση από τους νότιους γείτονές μας, για να μπορέσουμε να σας δείξουμε την αδελφότητά μας».

Ωστόσο, ο Χαμενεϊ τόνισε ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο να εκδικηθεί τον αποθανόντα ανώτατο ηγέτη και τους «μάρτυρές» του, υπογραμμίζοντας ότι ο λαός δεν πρέπει να αποχωρήσει από τους δρόμους παρά τις «διαπραγματεύσεις με τον εχθρό».

Τραμπ: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν – Έχουν ηττηθεί και δεν έχουν στρατό»

Ο πρόεδρος των ΗΠA Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ενώ αμερικανική διπλωματική αποστολή, υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ετοιμάζεται να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι εβδομάδες.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την προοπτική συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η στάση της ιρανικής πλευράς διαφοροποιείται αισθητά στις κατ’ ιδίαν επαφές σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε μια συνάντηση σε σχέση με όσα λένε στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν», προσθέτοντας πως «έχουν ηττηθεί» και «δεν έχουν στρατό».

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, «θα είναι πολύ επώδυνο».