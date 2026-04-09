Σε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα ελπίζει πλέον η ΑΕΚ για να συνεχίσει την πορεία της στο Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχασε 3-0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης και καλείται να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/4) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα γκολ πέτυχαν οι Ακομάς (2΄), Λόπεθ (45+2΄) και Παλαθόν (74΄-πέναλτι).

Το ματς ξεκίνησε με τις χειρότερες προϋποθέσεις καθώς η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω με γκολ… απο τα αποδυτήρια. Μόλις 90 δευτερόλεπτα μετά το εναρκτήριο λάκτισμα, ο Γκαρθία έβγαλε παράλληλη μπαλιά και ο Ακομάς από το ύψος του πέναλτι έγραψε το 1-0. Η Ράγιο πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, αλλά σταδιακά η Ένωση βελτιώθηκε και άρχισε να απειλεί. Είχε δοκάρι στο 25΄ με κεφαλιά του Βάργκα, ενώ έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Κοϊτά, στην πρώτη έχασε την ισορροπία του πριν πλασάρει και στη δεύτερη τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Τσαβαρία.

Και αντί να έλθει το γκολ της ισοφάρισης, η ανάπαυλα βρήκε τους γηπεδούχους με προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Ακομάς σούταρε, ο Στρακόσα δεν απέκρουσε σωστά και ο Ουνάι Λόπεθ πήρε το «ριμπάουντ» και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Με την είσοδο του Ραζβάν Μάριν στο ημίχρονο (λόγω τραυματισμού του Μάνταλου) η ΑΕΚ έγινε πολύ πιο κινητική και πιεστική, αναλαμβάνοντας τα ηνία του αγώνα. Οι γηπεδούχοι έμοιαζαν περισσότερο προσανατολισμένοι στη διατήρηση του σκορ, παρά στην αναζήτηση ακόμα ενός γκολ. Παρόλα αυτά, μια άτυχη στιγμή του Φελίπε Ρέλβας έδωσε ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα στη Ράγιο. Ο αμυντικός της ΑΕΚ βρήκε τη μπάλα με το χέρι πέφτοντας σε σουτ του Ντε Φρούτος και ο διαιτητής -κατόπιν υπόδειξης του VAR- καταλόγισε πέναλτι. Την ποινή αξιοποίησε ο Παλαθόν που διαμόρφωσε το 3-0 στο 74΄.

Η κεφαλιά του Ζίνι στις καθυστερήσεις έφυγε ελάχιστ άουτ, το σκορ έμεινε αναλλοίωτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Μπαστιάν και πλέον η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει μία τεράστια υπέρβαση για να περάσει στους «4».