Τελεσίγραφο μερικών ημερών, χωρίς όμως να γίνεται σαφές τι θα συμβεί αν δεν πράξουν όσα τους ζητούνται, έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους συμμάχους της Αμερικής στο ΝΑΤΟ για να παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδια για την διάθεση πολεμικών πλοίων και εξοπλισμών για την διασφάλιση της ομαλής διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας και της κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με το Ιράν.

Απαίτηση για συγκεκριμένες προτάσεις, όχι γενικόλογες δεσμεύσεις

Σύμφωνα με τις αναφορές σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το τελεσίγραφο διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε στον συνομιλιτή του ότι «γενικόλογες πολιτικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις» δεν θα γίνουν δεκτές.

Το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεδομένων των πληροφοριών που υπάρχουν πως η Ουάσινγκτον εξετάζει σχέδια για την «τιμωρία» όσων απέφυγαν να συνδράμουν τις ΗΠΑ το προηγούμενο διάστημα, αλλά και των προηγούμενων προειδοποιήσεων από την πλευρά του Τραμπ ακόμα και για αποχώρηση της Αμερικής από την Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η απογοήτευση του Τραμπ

Από όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μαρκ Ρούτε μετά την συνάντηση με τον Τραμπ και αφού δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ξεκάθαρα απογοητευμένος με τους συμμάχους του, ενημέρωσε επίσημα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τις νέες απαιτήσεις και για το τελεσίγραφο Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι εντάσσεται και η νέα ανάρτηση προ ολίγου του προέδρου των ΗΠΑ, στο Truth Social. Όπως έγραψε ο Τραμπ: «Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας, δεν καταλαβαίνει τίποτα αν δεν τους ασκηθεί πίεση — πολύ απογοητευτικό για το ΝΑΤΟ»!

Τι συμβαίνει τώρα στα Στενά του Ορμούζ

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται την ώρα που κυβερνήσεις -αλλά και εταιρείες πλέον- από όλο τον κόσμο αντιδρούν στα σχέδια του Ιράν να επιβάλλει διόδια για τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν ενημέρωσε τους μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, ότι θα περιορίσει τον αριθμό των πλοίων που διασχίζουν τη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια δίοδο του κόσμου σε περίπου δώδεκα την ημέρα (άλλες αναφορές ανέβαζαν τον αριθμό στα 15) και θα επιβάλει διόδια στο πλαίσιο της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί από τον πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με επιχειρηματίες της ναυτιλίας που μίλησαν στην Wall Street Journal, το Ιράν χρεώνει ποσά που φτάνουν έως και τα 2 εκατομμύρια δολάρια για ένα δεξαμενόπλοιο.

Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ότι είναι κρίσιμο να μην επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τη διέλευση. «Αυτή είναι μια διεθνής θαλάσσια δίοδος σε διεθνή ύδατα, οπότε δεν μπορεί να επιτρέπεται να επιβάλει διόδια και περιορισμούς στη διέλευση καθώς ανοίγει ξανά», είπε στο BBC.

Προειδοποιήσεις του ναυτικού των Φρουρών

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό, το ιρανικό ναυτικό εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις σήμερα για τα εμπορικά πλοία στα Στενά, καλώντας τα να συντονίζονται με τη Ναυτική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης. «Λόγω της προηγούμενης πολεμικής κατάστασης και των πιθανών ναρκών κατά πλοίων στην κύρια ζώνη κυκλοφορίας των Στενών του Ορμούζ, συνιστάται σε όλα τα πλοία να συντονίζονται με το Ναυτικό της Ισλαμικής Φρουράς και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι νεωτέρας», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X που κοινοποίησε το Γενικό Προξενείο του Ιράν στη Βομβάη.

Πόσα πλοία πέρασαν το τελευταίο 24ώρο

Τον αριθμό των πλοίων προς τον οποίο προσανατολίζεται το Ιράν να αφήνει να περάσουν από τα Στενά κάθε μέρα ουσιαστικά επιβεβαιώνει ο Guardian, που υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ώρο από τα Στενά πέρασαν συνολικά 11 πλοία, εκ των οποίων τέσσερα ιρανικά, τέσσερα ελληνικά και ένα κινεζικό.

Σύμφωνα με δεδομένα που επαληθεύτηκαν από την AXSMarine, δύο πλοία που κινούνταν ανατολικά – το Lucia, που ανήκει στο Ομάν, και το Iolcas Destiny, που ανήκει σε ελληνική εταιρεία – έλαβαν άδεια διέλευσης από τον Κόλπο στις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, παρά την ιρανική δήλωση ότι τα Στενά ήταν κλειστά, λόγω ανησυχιών για την εύθραυστη φύση της εκεχειρίας.

Ένα ακόμη πλοίο που πέρασε από τα δυτικά προς τα ανατολικά την Τετάρτη δεν αναγνώρισε την ταυτότητά του και θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός «σκιώδους στόλου».