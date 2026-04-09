Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο. Σύμφωνα με τον Γιάννη Λοβέρδο έχει ήδη εκπονηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι νωρίς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσει η ειδική πτήση για το Τελ Αβίβ. Λόγω των ειδικών συνθηκών, η ελληνική αποστολή θα μεταβεί οδικώς από το αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» στην Ιερουσαλήμ.

Εκεί θα συμμετάσχει στην τελετή στον Ναό της Αναστάσεως. Με την ολοκλήρωση της Αφής, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα παραδώσει το Άγιο Φως στον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης σε μια σύντομη τελετή, πριν η αποστολή ακολουθήσει την αντίστροφη οδική διαδρομή προς το Τελ Αβίβ για την αναχώρηση του κυβερνητικού αεροσκάφους.

Η ώρα άφιξης στην Ελλάδα

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός στοχεύει στην άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περί τις 19:00. Η τήρηση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκαιρη διανομή του Αγίου Φωτός σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια μέσω του δικτύου των αεροπορικών εταιρειών που συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό.

Όπως επισημάνθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, στόχος παραμένει η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του εθίμου, ώστε το Άγιο Φως να φτάσει σε κάθε ενορία της χώρας πριν από την ακολουθία της Αναστάσεως.