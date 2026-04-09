Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα και η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Σχεδόν όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες που οδηγούν εκτός Αττικής παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Λαμία, όπως φαίνεται και στα πλάνα του Orange Press Agency, υπάρχει μποτιλιάρισμα από Ρέντη έως και την Κηφισιά, ενώ κάποιες στιγμές τα οχήματα ακινητοποιούνται πλήρως λόγω της πυκνής ροής.

Στην Αθηνών – Κορίνθου το κυριότερο πρόβλημα είναι από το ύψος του Αιγάλεω έως και Σκαραμαγκά, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, στη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και συγκεκριμένα στην έξοδο προς τον Κηφισό, σε Γέρακα και Μαρούσι.



Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για την σημερινή έξοδο, για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με 15.214 επιβάτες να αναχωρούν. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 13 αναχωρήσεις πλοίων με 5.528 επιβάτες, ενώ στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 33 απόπλοι με 7.016 επιβάτες.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 6 απόπλοι, με 1.348 επιβάτες να αναχωρούν.