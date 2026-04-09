Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, πέρασε νικηφόρα από την προσωρινή έδρα της Χαποέλ Τελ Αβίβ στη Σόφια και πλέον περιμένει το… δώρο του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, καθώς με «διπλό» των «πράσινων» εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 89-85 της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, για την 37η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους και 25η στο σύνολο.

Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί υποχώρησαν στο 22-14 και πλέον κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός τετράδας.