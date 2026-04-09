Δε θύμιζε σε τίποτα απολύτως την ομάδα της Βαρκελώνης ο Παναθηναϊκός, που έδειξε πως δε βρίσκεται στο επίπεδο της εξαιρεικής Βαλένθια, την οποία ουδέποτε ακολούθησε στον ρυθμό.

Οι Ισπανοί επέβαλαν τους κανόνες τους, έπαιζαν γρήγορα, ήταν εύστοχοι, έπαιρναν ριμπάουντ και πήραν μια εύκολη νίκη, που γκρεμίζει κάθε «πράσινο» όνειρο πλεονεκτήματος.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Μοντέρο των 22 πόντων, ενώ πρώτος για τον ΠΑΟ ήταν ο Χέιζ Ντέιβις των 19. Κακός αμυντικά ο Λεσόρ και εντελώς εκτός αγώνα ο Ναν των 8 πόντων με 3/10 σουτ.

Η Βαλένθια έδειξε από νωρίς την ικανότητά της στο να επιτείθεται με ταχύτητα και πήρε προβάδισμα έξι πόντων στο 8-2 με σερί 8-0. Ο Παναθηναϊκός στην αρχή δεν έκανε λάθη, αλλά ήταν άστοχος, και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 27-23.

Η διαφορά άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Γρήγορο μπάσκετ, απαντήσεις μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και ευστοχία ήταν η συνταγή για τις νυχτερίδες, που… σαραντάρισαν στο 13′. Οι Ισπανοί έφτασαν ως και το +14, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά με εννιά (56-47).

Ο Παναθηναϊκός έκανε προσπάθεια επιστροφής στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά συνέχιζε να χάνει τα ριμπάουντ και να δέχεται πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Εντέλει δεν κατάφερε τίποτα και η περίοδος ολοκληρώθηκε στους 13 (82-69).

Οι Ισπανοί έκαναν καλή δουλειά στη διατήρηση της διαφοράς και αντίθετα οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν ακίνδυνοι. Δεν έκαναν κανένα ξέσπασμα και απλά φαίνονταν σα να περίμεναν την άμμο να αδειάσει. Η διαφορά έφτασε τους 20 και το ματς τελικά ολοκληρώθηκε στο 102-84.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84