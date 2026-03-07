Η διαδρομή της Ερασμίας Μπαλάσκα στη γαστρονομία είναι στενά συνδεδεμένη με έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της σύγχρονης ελληνικής υψηλής κουζίνας: το εστιατόριο Funky Gourmet. Εκεί βρέθηκε το 2013 και για χρόνια αποτέλεσε βασικό μέλος της δημιουργικής ομάδας, φτάνοντας μέχρι τη θέση της chef de cuisine. Από εκείνη την περίοδο γεννήθηκε μια ισχυρή επαγγελματική και φιλική σχέση με τις Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και τη Δανάη Βορίδου με τις οποίες συνυπάρχουν υπέροχα στο Iodio.

Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί σταθμοί στη ζωή και την καριέρα σας;

Από κάθε κουζίνα που πέρασα αποκόμισα πράγματα, αλλά ξεκάθαρα το εστιατόριο και η κουζίνα που ήταν ο μεγαλύτερος μου σταθμός ήταν το Funky Gourmet. Νιώσατε ποτέ ότι για να τα καταφέρετε θα χρειαζόταν να κάνετε διπλάσια δουλειά από ό,τι ένας άντρας;

Στην αρχή της πορείας μου είχα μπει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αλλά επέλεξα να μην συνεχίσω σε ένα τοξικό κλίμα. Στη συνέχεια είχα την τύχη να βρίσκομαι σε μια κουζίνα υψηλού επιπέδου, όπου δε υπήρχε διαχωρισμός φύλων. Ήμασταν όλοι μάγειρες και το μόνο που μας ένοιαζε ήταν να βγάζουμε ένα τέλειο μαγειρικό αποτέλεσμα. Εισπράξατε κάποια άδικη συμπεριφορά ή άνιση μισθολογική προσέγγιση λόγω φύλου σας;

Όπως ανέφερα, τα πρώτα χρόνια της πορείας μου είχα βιώσει διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν έχω δει άδικες συμπεριφορές να συμβαίνουν και σε άντρες που ίσως δεν είχαν τη δυναμική να τις αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν άντρες συνάδελφοί σας που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ανισότητες στην κουζίνα, απλά τα πράγματα διαφοροποιούνται για τις γυναίκες όταν γίνονται μητέρες. Τι λέτε γι’ αυτό;

Αυτό μπορεί να έχει πολλές εκφάνσεις. Για εμένα προσωπικά, η μητρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μίας γυναίκας που επιλέγει να το κάνει. Υπάρχουν γυναίκες που μπορούν να τα συνδυάσουν απόλυτα, όπως επίσης υπάρχουν και γυναίκες που αφήνουν την καριέρα τους λίγο πιο πίσω για να αφοσιωθούν στη μητρότητα. Άρα, στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι είναι καθαρά επιλογή της γυναίκας. Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν σε γαστρονομικές ημερίδες και ακόμη πιο μικρό εκείνο που έχουν Michelin;

Η κουζίνα, για όποιον την έχει γνωρίσει από μέσα, είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Πολλές ώρες δουλειάς, πολλή πίεση, προσωπικός χρόνος μηδέν… Λίγοι, ανεξαρτήτως φύλου, θα προχωρήσουν μετά από την κάθε σχολή που θα φοιτήσουν. Εξαρχής δεν διαλέγουν πολλές γυναίκες το επάγγελμα και ο αριθμός με τους άντρες είναι άνισος. Στην τάξη μου, πριν 15 χρόνια στη σχολή που πήγαινα, ήμασταν 25 παιδιά και μόνο τα 3 ήμασταν κορίτσια. Και από τα 25 παιδιά, μόνο τα 5 προχώρησαν σε αυτό το επάγγελμα. Άρα, όλα είναι θέμα επιλογών. Πώς βλέπετε τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία γενικότερα; Διακρίνεται να υπάρχει εξέλιξη και βελτίωση των πραγμάτων;

Η εξέλιξη και η βελτίωση των πραγμάτων είναι κάτι που ξεκινάει από πολύ βαθιά. Όλα πρέπει να ξεκινούν από την οικογένεια και εκεί να μην υπάρχουν διαχωρισμοί, ώστε μεγαλώνοντας τα παιδιά να νιώθουν ίσα μεταξύ τους, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες. Σήμερα υπάρχει εξέλιξη, αλλά χρειάζεται πολλή ακόμα, σε όλους τους τομείς, ώστε να μην υπάρχει βία, τοξικότητα και όλες αυτές οι κακές καταστάσεις. Αντιμετωπίζετε πιο ανταγωνιστικά τους άνδρες στη δουλειά σας ή δεν σας έχει απασχολήσει ποτέ το φύλο ή ο ανταγωνισμός γενικότερα;

Ανταγωνιστικά βλέπω μόνο τον εαυτό μου στο να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος κάθε μέρα. Ποτέ κάποιος από την οικογένειά μου δεν μου πέρασε τέτοια μηνύματα, άρα δεν το ξέρω καθόλου. Τι θα λέγατε σε μια έφηβο που ονειρεύεται να μπει στις κουζίνες;

Να κάνει ό,τι ονειρεύεται, σε όποιον τομέα, και να είναι ο εαυτός της. Ποια γυναίκα (εντός ή εκτός γαστρονομίας) σας έχει εμπνεύσει βαθιά και γιατί;

Ξεκάθαρα η μαμά μου. Είναι ο πιο καλός άνθρωπος που ξέρω. Με έμαθε να σέβομαι και να προσπαθώ μόνο για το καλό, με αγάπη. Έχετε νιώσει ποτέ ότι έπρεπε να «σκληρύνετε» τη συμπεριφορά σας για να σας πάρουν στα σοβαρά;

Μπορεί να σκληρύνεις κάποια στιγμή, όχι όμως για να σε πάρουν στα σοβαρά. Μέσα στη μέρα μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα που να σε φέρουν σε αυτό το σημείο, όπως κάποιος να μην έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, κ.λπ. Τι αλλάζει σε μια κουζίνα όταν επικεφαλής είναι γυναίκα;

Δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι. Και δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει σύγκριση άνδρα–γυναίκας. Θεωρείτε ότι τα media αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις γυναίκες σεφ σε σχέση με τους άντρες;

Νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτή την εποχή. Αντίθετα, πιστεύω ότι πλέον, ειδικά στα media, αναδεικνύεται η γυναίκα. Πιστεύετε ότι οι βραβεύσεις που αφορούν μόνο τις γυναίκες βοηθούν ή αναπαράγουν το διαχωρισμό;

Όχι, δεν πιστεύω ότι αναπαράγουν το διαχωρισμό. Είναι ωραίο να αναδεικνύεται τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα, γιατί μπορεί να κάνει πολύ καλά πολλά πράγματα μαζί. Όταν κοιτάτε τη μέχρι τώρα πορεία σας, τι σκέφτεστε, πώς νιώθετε;

Νιώθω περήφανη, προσπαθώντας καθημερινά να γίνομαι καλύτερη σε όλους τους τομείς. Ποια είναι η μεγαλύτερη εσωτερική σας νίκη;

Η εσωτερική μου νίκη είναι ότι σε όλη την πορεία της ζωής μου δεν άλλαξα τα πιστεύω μου και τους προσωπικούς μου στόχους.