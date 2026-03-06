Ερωτήματα εγείρονται γύρω από το πρόσωπο του Ισμαήλ Καανί, καθώς και σχετικά με το αν ο ίδιος βρίσκεται ακόμα στη ζωή. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής των Κουντς ενδέχεται να έχει ήδη συλληφθεί, ακόμα και να έχει εκτελεσθεί από το ιρανικό καθεστώς ως κατάσκοπος υπέρ του Ισραήλ.

Τα τελευταία χρόνια, το ανώτατο στέλεχος του καθεστώτος έχει αποκτήσει τη φήμη, ότι είναι ο άνθρωπος που έχει την ικανότητα να φεύγει αλώβητος από σημεία, όταν γύρω του όλοι πεθαίνουν. Όμως, τώρα που η Τεχεράνη βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ, ο ίδιος βρίσκεται για ακόμα μία φορά στο «μάτι του κυκλώνα». Αναλυτικότερα, κυκλοφορούν αυξημένες εικασίες ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τον έχει συλλάβει, ή ακόμα και εκτελέσει, ως ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ. Μάλιστα, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να είναι ακόμη και συνεργός της Μοσάντ

«Ο Ισμαήλ Καανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, εκτελέστηκε από το IRGC. Έχει επιβιώσει από όλες τις απόπειρες δολοφονίας μέχρι στιγμής και ήταν ακόμη και με τον Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών ΗΠΑ-Ισραήλ, αλλά δραπέτευσε. Νωρίτερα, συνελήφθη από το IRGC ως ύποπτος ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ», ανέφερε ένας λογαριασμός στο X, όπως εξηγεί το «The National», ενώ ο ισχυρισμός φέρεται να προκύπτει και από άλλες πηγές.

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed. Qaani, the head of the Quds Force special… pic.twitter.com/Xrk0r3wKZU — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026

Ποιος είναι ο Ισμαήλ Καανί

Ο Ισμαήλ Καανί είναι Ιρανός ταξίαρχος στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και διοικητής της Δύναμης του Κουντς. Η επίλεκτη αυτή ομάδα, είναι υπεύθυνη κυρίως για τις επιχειρήσεις του Ιράν. Ο ίδιος ανέλαβε το αξίωμα μετά τη δολοφονία του προκατόχου του στη Βαγδάτη, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020.

Η Δύναμη Quds είναι ο επίλεκτος βραχίονας του Ιράν για τις ξένες επιχειρήσεις, η μονάδα που δημιούργησε, εξόπλισε και συντόνισε τον «Άξονα της Αντίστασης» σε όλη τη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτός ο άξονας διαλύθηκε.

Ο ιρανός ταξίαρχος γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1957 στην πόλη Mashhad, μία πόλη από τις πιο πυκνοκατοικημένες της χώρας με έντονο θρησκευτικό στοιχείο. Το 1980 εντάχθηκε στην ιρανική οργάνωση, όπου ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία. Μάλιστα, μαζί τους πολέμησε στον πόλεμο του Ιράν με το Ιράκ.

Η Τεχεράνη όρισε τον Ισμαήλ Καανί επικεφαλής της υπερπόντιας υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών του Σώματος και τα καθήκοντά του ήταν να διαχειριστεί τους παραστρατιωτικούς συμμάχους της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή, καθώς και σε άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Ο Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ, όταν του ανέθεσε τη διοίκηση της Δύναμης Κουντς, τον περιέγραψε ως «έναν από τους πιο εξέχοντες στρατιωτικούς διοικητές κατά τη διάρκεια της Ιεράς Άμυνας». Αν και ποτέ ο ίδιος δεν κατάφερε να έχει τον ίδιο σεβασμό με τον προκάτοχό του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ισμαήλ Καανί, η μονάδα του έχει καταφέρει να εξελίξει τα χτυπήματά της και να ξεπεράσει τους Ισραηλινούς κατασκόπους. Την ίδια στιγμή, επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ και να μην εμφανίζεται δημοσίως.

Πώς ήρθε η διάλυση του «Άξονα της Αντίστασης»;

Όσο ο Ισμαήλ Καανί υπηρετούσε στη Δύναμη Quds συνέβησαν διάφορα γεγονότα, τα οποία οδήγησαν στο τέλος του «Άξονα της Αντίστασης. Ειδικότερα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δολοφονήθηκε. Ο πολιτικός επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, δολοφονήθηκε. Δεκάδες ανώτεροι Ιρανοί διοικητές εξοντώθηκαν.

Αποκορύφωμα αυτών των θανάτων ήταν η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ, από την κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση. Μαζί του εκείνη την ώρα φαίνεται να ήταν αρκετά ανώτερα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος.

Οι υποψίες για κατασκοπεία

Η υπόθεση Νασράλα

Ο διοικητής των Κουντς είχε εξαφανιστεί ξανά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Οκτώβριο του 2024, με αποτέλεσμα οι θεωρίες συνωμοσίας τότε, να αναφέρουν ότι είχε συλληφθεί και ανακρινόταν από το ιρανικό καθεστώς για τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα. Μάλιστα, τότε είχαν κυκλοφορήσει και αρκετά δημοσιεύματα, τα οποία τον ήθελαν νεκρό, ωστόσο τελικά όλα αυτά διαψεύστηκαν.

Τα δημοσιεύματα βασίζονταν κυρίως στο γεγονός, ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ πέθανε από τα ισραηλινά πυρά αεροπορικής επίθεσης, καθώς βρισκόταν σε μυστική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Shura. Ο «κατάσκοπος» που τον «έδωσε», βρέθηκε για λίγο στο σημείο της συνάντησης και μετά αποχώρησε, αφού πρώτα διαπίστωσε την άφιξη του ηγέτη της λιβανέζικης οργάνωσης. Μάλιστα, όπως υπογραμμίσθηκε και ο Ισμαήλ Καανί βρέθηκε την ίδια ημέρα στη Βηρυτό, και ενώ έδωσε το παρών σε αυτή τη συνάντηση, τελικά αποχώρησε πρόωρα.

Η υπόθεση Χαμενεΐ

Ο Ισμαήλ Καανί αν και ήταν ο διοικητής και άμεσα υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιφερειακού δικτύου πληρεξουσίων, κατά τη διάρκεια ενός περιφερειακού πολέμου, δεν αναφέρθηκε μεταξύ των νεκρών.

Το μοτίβο της επιβίωσής του έχει εγείρει υποψίες, καθώς αρκετές αναφορές, βασιζόμενες σε ανώνυμες πηγές ασφαλείας, υπαινίσσονται τα τελευταία δύο χρόνια ότι φέρεται να ήταν κοντά στο να συμμετάσχει σε αρκετές από τις επιθέσεις που σκότωσαν τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ιράν-Ισραήλ, κηρύχθηκε νεκρός από πολλά μέσα ενημέρωσης προτού επανεμφανιστεί σε δημόσιο εορτασμό στην Τεχεράνη στα τέλη Ιουνίου 2025, φορώντας πολιτικά ρούχα και καπέλο του μπέιζμπολ, σε φαινομενικά καλή υγεία. Η ίδια σκηνή διαδραματίστηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν κηρύχθηκε νεκρός, αλλά στη συνέχεια φέρεται να ανακρίθηκε και στη συνέχεια επανεμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά την καταστροφική διείσδυση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ, η οποία του επέτρεψε να εξαλείψει συστηματικά την ηγεσία της ομάδας, το Ιράν ξεκίνησε επίσημη έρευνα για παραβίαση ασφαλείας. Ανώνυμες πηγές από την περιοχή δήλωσαν σε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ότι ο Ισμαήλ Καανί και η ομάδα του τέθηκαν υπό απομόνωση και ανάκριση.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ είχε δημοσιεύσει μια λίστα με Ιρανούς και συνδεόμενους με το Ιράν αξιωματούχους που ήθελε να εξαλειφθούν. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η λίστα αυτή χαρακτηρίστηκε «πλήρης» και το όνομα του Καανί δεν υπήρχε σε αυτή.