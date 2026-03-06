Στους φόβους που έχουν εκφραστεί για φαινόμενα πιθανής τρομοκρατίας στη χώρα μας, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην ανάγκη επαγρύπνισης μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Η Ελλάδα εφάπτεται στον πρώτο κύκλο της πολεμικής ζώνης, είναι η αμέσως επόμενη ζώνη, άρα υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια, γενικώς όπου κινούνται και μπαινοβγαίνει κόσμος»

«Πέρσι κάποιοι με εντολή κάποιων που φαίνονται ότι κινούνταν από το Ιράν αποπειράθηκαν να κάνουν ενέργειες μικρής εμβέλειας. Χρησιμοποιήθηκαν Έλληνες και αλλοδαποί. Έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Από την ώρα που φλέγεται όλη η περιοχή, προφανώς θα υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί αυτό μέσα από την τρομοκρατία. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα» είπε.

Όπως είπε, μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία γειτνιάζει με τη φωτιά, πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για απειλές. «Εμείς χωρίς να πανικοβάλουμε τον κόσμο, οφείλουμε να χτίσουμε αυτό που λέγεται ασφάλεια. Ό,τι χρειάζεται για την ενημέρωση των πολιτών, θα γίνει. Το σημαντικότερο είναι η επαγρύπνηση σε 24ωρη βάση, αυτό που σκοτώνει είναι η χαλάρωση», πρόσθεσε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι υπάρχουν κάποιοι καταγεγραμμένοι ύποπτοι που παρακολουθούνται. «Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές από κάποια κέντρα για πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ευρώπη, αυτό θα είναι εφιάλτης».

«Εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μεταναστευτικό ρεύμα από Ιράν»

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν προβλήματα στα σύνορα, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε αρνητικά, δεδομένου ότι η συνεργασία με τους Τούρκους κρίνεται ως καλή και ο Έβρος είναι κλειστός, με τον φράχτη να προχωράει και οι μεταναστευτικές ροές να είναι ελάχιστες ή μηδενικές.

«Έχουμε το μαζικό πρόβλημα από την Κρήτη, έρχονται πολλοί αλλά είναι συγκεκριμένη η προέλευση», συμπλήρωσε.

Ως προς το ενδεχόμενο μεταναστευτικού κύματος από το Ιράν, απάντησε: «Προφανώς αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, μπορεί να εμφανιστεί και τέτοιο πρόβλημα. Αλίμονο αν ξανακληθούμε να διαχειριστούμε τέτοια προβλήματα, διότι έχουν τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Το 2020 στον Έβρο είδα απέναντί μου 150.000 ανθρώπους να διεκδικούν να μπουν με το έτσι θέλω στη χώρα. Τρόμαξα πραγματικά, αλλά τα καταφέραμε κι εκεί. Ας ελπίσουμε ότι τώρα δεν θα έχουμε τέτοιο θέμα. Στο Ιράν ο πληθυσμός είναι αστικός, άρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μεταναστευτικό ρεύμα, χωρίς να το αποκλείω».