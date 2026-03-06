Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε νέα επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ατανάς Ζαπριάνοφ, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τη βουλγαρική πλευρά πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας απέναντι σε ενδεχόμενη απειλή από το Ιράν.

Όπως σημείωσε, η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.