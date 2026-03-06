Πληφορίες για στόχους με σκοπό την επίθεση σε αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή παρέσει η Ρωσία στο Ιράν, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που επικαλείται η Washington Post.

Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι ένας ακόμη μεγάλος αντίπαλος των ΗΠΑ συμμετέχει, έστω και έμμεσα, στον πόλεμο.

Η βοήθεια αυτή, η οποία δεν είχε αναφερθεί μέχρι σήμερα, δείχνει ότι η ταχέως κλιμακούμενη σύγκρουση περιλαμβάνει πλέον έναν από τους βασικούς, πυρηνικά εξοπλισμένους, ανταγωνιστές της Ουάσινγκτον, με ιδιαίτερα προηγμένες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών.

Τι πληροφορίες έχει δώσει η Ρωσία στο Ιράν;

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, η Ρωσία έχει διαβιβάσει στο Ιράν τις τοποθεσίες αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, όπως πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, ανέφεραν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Φαίνεται πως πρόκειται για μια αρκετά εκτεταμένη προσπάθεια», δήλωσε ένας από αυτούς.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η Μόσχα έχει καλέσει σε τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».

Δεν είναι πλήρως σαφές το εύρος της ρωσικής βοήθειας προς το Ιράν.

Την Κυριακή έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση ιρανικού drone στο Κουβέιτ. Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες drones αυτοκτονίας και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτών, ενώ η κοινή εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικά μέσα και στοιχεία της ηγεσίας της χώρας.

«Το ιρανικό καθεστώς δέχεται συντριπτικά πλήγματα», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, χωρίς να σχολιάσει τη φερόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. «Τα αντίποινα με βαλλιστικούς πυραύλους μειώνονται καθημερινά, το ναυτικό τους καταστρέφεται, η παραγωγική τους ικανότητα διαλύεται και οι σύμμαχοί τους δύσκολα προβάλλουν αντίσταση».

Η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Δεν συμμετέχει η Κίνα

Όταν ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα ποιο είναι το μήνυμά του προς τη Ρωσία και την Κίνα, δύο από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι δεν έχει κάποιο μήνυμα και ότι «δεν αποτελούν παράγοντα σε αυτή τη σύγκρουση».

Δύο από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν τη ρωσική βοήθεια προς το Ιράν δήλωσαν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να συνδράμει στρατιωτικά την Τεχεράνη, παρά τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον επίσης δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Το Πεκίνο έχει καλέσει και αυτό σε τερματισμό της σύγκρουσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών εξηγεί το μοτίβο των ιρανικών επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων, όπως υποδομές διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ και προσωρινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως εκείνη στο Κουβέιτ όπου σκοτώθηκαν έξι Αμερικανοί στρατιώτες.

Τις τελευταίες ημέρες επλήγη επίσης ο σταθμός της CIA στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

«Το Ιράν πραγματοποιεί πολύ ακριβή πλήγματα σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή ραντάρ υπεράνω του ορίζοντα», δήλωσε η Ντάρα Μάσικοτ, ειδικός στον ρωσικό στρατό στο Carnegie Endowment for International Peace. «Οι επιθέσεις είναι ιδιαίτερα στοχευμένες. Στρέφονται εναντίον των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου».

«Τεχνολογική και επιχειρησιακή πολυπλοκότητα»

Η Νικόλ Γκραγιέφσκι, ερευνήτρια στο Belfer Center της Σχολής Kennedy του Χάρβαρντ, σημείωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις παρουσιάζουν υψηλό βαθμό «τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας», τόσο ως προς τους στόχους όσο και ως προς την ικανότητα να διαπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις τα αμερικανικά και συμμαχικά συστήματα αεράμυνας.

Η βοήθεια της Ρωσίας αναδιαμορφώνει το πλαίσιο ενός ευρύτερου πολέμου δι’ αντιπροσώπων που έχει διαμορφωθεί από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Κατά τη διάρκεια εκείνης της σύγκρουσης, αντίπαλοι των ΗΠΑ —μεταξύ αυτών το Ιράν, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα— παρείχαν στη Μόσχα στρατιωτική ή υλική βοήθεια.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ έχουν δώσει στην Ουκρανία στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχουν μοιραστεί πληροφορίες για τις ρωσικές θέσεις ώστε να βελτιωθεί η στόχευση των ουκρανικών επιθέσεων.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε βοήθεια από το Κίεβο για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones και ότι η Ουκρανία θα στείλει «ειδικούς» για να συνδράμουν.

Το Ιράν υπήρξε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, παρέχοντας τεχνολογία για την παραγωγή φθηνών drones αυτοκτονίας που έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να εξαντλήσουν την ουκρανική αεράμυνα και τα δυτικά αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων.

«Οι Ρώσοι γνωρίζουν πολύ καλά τη βοήθεια που δίνουμε στους Ουκρανούς», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Νομίζω ότι ήταν αρκετά ευχαριστημένοι που είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια μορφή ανταπόδοσης».

Η ποιότητα της ρωσικής συλλογής πληροφοριών μπορεί να μην φτάνει το επίπεδο των ΗΠΑ, αλλά εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο, πρόσθεσε.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο φαίνεται να βλέπει ορισμένα πλεονεκτήματα σε έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως υψηλότερα έσοδα από το πετρέλαιο και μια κρίση που αποσπά την προσοχή της Δύσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η απουσία άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής της Μόσχας δείχνει επίσης την ανάγκη της να επικεντρωθεί αλλού. Όπως σημείωσε η Μάσικοτ, «από στρατηγική άποψη, η Ουκρανία παραμένει μακράν η πρώτη προτεραιότητα για τη Ρωσία».