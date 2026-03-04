5 το πρωί: Το σφυροκόπημα στο Ιράν – Οι νέες ενισχύσεις στην Κύπρο – Οι τριγμοί στις διεθνείς αγορές
Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα για την Μέση Ανατολή που φλέγεται από το Σάββατο με ΗΠΑ και Ισραήλ να σφυροκοπούν την Τεχεράνη η οποία απαντά στοχευμένα πλήγματα σε Κατάρ και Ντουμπάι. Την ίδια ώρα σπεύδουν στην Κύπρο με εναέρια μέσα και πολεμικά πλοία τόσο οι Γάλλοι όσο και Βρετανοί.
1
Φλέγεται για πέμπτη μέρα η Μέση Ανατολή
- Χτυπήθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση, δυτικά της Τεχεράνης, όπου ομάδα επιστημόνων φέρεται να εργαζόταν υπό άκρα μυστικότητα στο πλαίσιο προγράμματος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις εντός του Λιβάνου προκειμένου να εξοντώσει θύλακες της Χεζμπολάχ που πραγματοποιούσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones.
- Μέτωπο Τραμπ με Ισπανία, Βρετανία:Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες, αλλά είναι πολύ αργά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση εναντίον του Ιράν ενώ κατά την υποδοχή του Καγκελαρίου της Γερμανίας στον Λευκό Οίκο επιτέθηκε στην Ισπανία η οποία απαγόρευσε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν στρατιωτικές βάσεις της και δήλωσε «απογοητευμένος» από την στάση του Ηνωμένου Βασιλείου υποτιμώντας τον Κιρ Στάρμερ λέγοντας «ότι δεν είναι και ο Τσώρτσιλ».
- Διάδοχος του Χαμενεΐ ο γιος του; Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξελέγη ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως μετέδωσε την Τρίτη το Iran International. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ιρανικού μέσου ενημέρωσης, η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έγινε «υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης».
2
Σε κατάσταση επιφυλακής η Κύπρος
- Μήνυμα στήριξης από Δένδια: Με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα συναντήθηκε χθες στη Λευκωσία ο έλληνας ΥΠΕΘΑ, Νίκος Δένδιας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο αμυντικής συνεργασίας. Έγινε αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας και τονίστηκε ο στενός συντονισμός Αθήνας–Λευκωσίας εν μέσω της αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.
- Βρετανική στρατιωτική ενίσχυση: Μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και του αντιτορπιλικού HMS Dragon στην Κύπρο, έπειτα από επικοινωνία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενώ αποστολή εναέριων μέσων και φρεγάτας ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της Γαλλίας.
- Οδηγίες Πολιτικής Άμυνας: Το Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας. Διευκρινίζει τι σημαίνουν οι σειρήνες αλλά και πού βρίσκονται τα διαθέσιμα καταφύγια, που προσφέρουν προστασία από εκρήξεις, θραύσματα και άλλους κινδύνους. Τέλος, ενημερώσε τους πολίτες ποια βασικά είδη πρέπει να περιλαμβάνει το σακίδιο έκτακτης ανάγκης.
3
Κατακόρυφη πτώση στις αγορές
- Ισχυρές απώλειες στο ΧΑ: Το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει καθίζηση, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες και να σημειώνει απώλειες άνω του 5%, συνοδευόμενες από ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο. Η εικόνα στο ταμπλό είναι γενικευμένα αρνητική, με τον FTSE 25 και τον τραπεζικό δείκτη να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Οι ρευστοποιήσεις αποτυπώνουν τη βιασύνη πολλών χαρτοφυλακίων να μειώσουν το ρίσκο τους, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας.
- Νέα βουτιά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο ίδιο αρνητικό κλίμα κινούνται και οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη να καταγράφει σημαντικές απώλειες και τα χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη και Παρίσι να κλείνουν με πτώση άνω του 2%–3%.
- Γεωπολιτική ένταση και αυξημένη αβεβαιότητα: Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με εμπλοκή μεγάλων δυνάμεων και επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, επιβαρύνει αισθητά το διεθνές επενδυτικό κλίμα. Η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας στην περιοχή εντείνει τις ανησυχίες, επηρεάζοντας την ψυχολογία των επενδυτών. Παράλληλα, οι εξελίξεις στις τιμές ενέργειας και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό διατηρούν την αβεβαιότητα υψηλή, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα και καθιστώντας κρίσιμα τα τεχνικά επίπεδα στήριξης για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.
4
Σε επιφυλακή αγορά, ΕΚΤ και καταναλωτές
- Έλεγχοι και διαβεβαιώσεις επάρκειας: Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης, με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς να εντατικοποιεί τους ελέγχους για αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος διαβεβαιώνει ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια προϊόντων και πως, αν χρειαστεί, θα ληφθούν έκτακτα μέτρα προστασίας των καταναλωτών.
- Προειδοποίηση Στουρνάρα: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για τα επιτόκια, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν παραμένουν αβέβαιες. Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη κρίση μπορεί να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να επιβαρύνει την ήδη ασθενή ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
- Αυξημένη κίνηση σε καύσιμα και τρόφιμα: Ουρές σε βενζινάδικα και αυξημένη ζήτηση σε σούπερ μάρκετ, καθώς οι καταναλωτές σπεύδουν να προμηθευτούν καύσιμα και βασικά αγαθά. Η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 13% από την έναρξη του πολέμου (23% σε μηνιαία βάση), ενώ καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για νερό, γάλα, ρύζι και ζυμαρικά, με την αγορά να διαβεβαιώνει πως προς το παρόν η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη.
5
Σούδα: Στη φυλακή ο 36χρονος Γεωργιανός
- Σύλληψη και δικαστική απόφαση: Συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα ο 36χρονος Γεωργιανός που είχε απασχολήσει τις Αρχές, και οδηγήθηκε στο Αυτοφώρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκιση και 5.000 ευρώ χρηματική ποινή για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, χωρίς αναστολή στην έφεση. Κατά την απολογία του, ο ίδιος υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός νταλίκας.
- Παρακολούθηση και ύποπτες κινήσεις: Η ΕΥΠ παρακολουθούσε διακριτικά τον 36χρονο για εβδομάδες λόγω ύποπτης δραστηριότητας, ενώ η σύλληψη ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις επιλογές διαμονής του και στις προσπάθειες να μείνει σε ξενοδοχείο όπου είχε μείνει και προηγούμενος συλληφθείς για κατασκοπεία, καθώς και στη συστηματική φωτογράφιση στρατιωτικών στόχων.
- Έρευνες για διασυνδέσεις και ψηφιακά ίχνη: Οι αρχές ερευνούν κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές και επικοινωνίες του 36χρονου για τυχόν σύνδεση με το Ιράν ή τις υπηρεσίες του, χαρτογραφώντας επαφές, ροές δεδομένων και πιθανή δέσμευση σε ξένες κατασκοπευτικές δραστηριότητες. Η χρονική συγκυρία, οι μετακινήσεις και οι επιλογές διαμονής συνθέτουν ένα πολύπλοκο πλαίσιο που οι υπηρεσίες προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.