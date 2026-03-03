Σε βενζινάδικα και σούπερ μάρκετ η κίνηση είναι αυξημένη, με τους οδηγούς να σπεύδουν να φουλάρουν τα οχήματά τους, τη στιγμή που οι καταναλωτές αδειάζουν τα ράφια των καταστημάτων.

Οι αυξήσεις που παρατηρούνται στις τιμές των καυσίμων και τα σενάρια περί πιθανής εξάντλησης προϊόντων σε περίπτωση που ο πόλεμος διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν προκαλέσει ανησυχία.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν στο «Live News» πως για την ώρα η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Τα αποθέματα σε τρόφιμα και καύσιμα είναι επαρκή.

Νέες αυξήσεις

Από το ξεκίνημα του πολέμου, η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 13% σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ αν ο υπολογισμός γίνει για τον τελευταίο μήνα, το σχετικό ποσοστό ανεβαίνει στο 23%.

Πρατηριούχοι θεωρούν πιθανό να υπάρξουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες μέρες. Χθες βράδυ σε Αθήνα και Πάτρα ορισμένα βενζινάδικα έκλεισαν νωρίτερα λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων.

Η τιμή της αμόλυβδης χθες είχε 1,754 € / λίτρο, σήμερα είχε 1,757 € / λίτρο ενώ έως το τέλος της εβδομάδας ενδέχεται να φτάσει το 1,80 € / λίτρο.

Τα σενάρια για τις αυξήσεις της βενζίνης είναι τρία. Το πρώτο είναι αυτό που ισχύει σήμερα, δηλαδή το κόστος να είναι 80 $ / βαρέλι. Έτσι, τις επόμενες ημέρες η βενζίνη θα φτάσει 1,80 € – 1,90 € / λίτρο, το Diesel: 1,60 € – 1,70 € / λίτρο ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης: 1,20 € – 1,30 € / λίτρο.

Το δεύτερο σενάριο κάνει λόγο για 100 $ / βαρέλι, όπου η βενζίνη θα φτάσει τα 2,10 € – 2,20 € / λίτρο, το Diesel: 1,90 € – 2 € / λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης 1,40 € – 1,50 € / λίτρο.

Το πιο δυσμενές σενάριο είναι το τρίτο, το οποίο κάνει λόγο για 140 $ / βαρέλι. Δηλαδή η βενζίνη θα φτάσει τα 2,40 € – 2,50 € / λίτρο, το Diesel: 2,20 € – 2,30 € / λίτρο ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,80 € – 1,90 € / λίτρο.

Αυξήσεις αναμένονται και στα τρόφιμα

Ορισμένοι σκέφτονται πως η άνοδος στις τιμές των καυσίμων είναι δυνατόν να παρασύρει προς τα πάνω και τις τιμές τροφίμων. Για εκτόξευση της ζήτησης κάνουν λόγο στο «Live News» και οι υπεύθυνοι σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη. Έχουν διαπιστώσει αύξηση της ζήτησης για συσκευασίες με νερό, γάλα, ρύζι και ζυμαρικά.

Σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Αθήνας, η κίνηση ήταν μεν πιο αυξημένη σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα αλλά όχι τόσο όσο περίμεναν ορισμένοι.

Η ζήτηση για τρόφιμα και καύσιμα αυξάνεται, οι τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ανεβαίνουν και οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα δίνουν και παίρνουν.