Διαστάσεις παίρνει το sell off στο Xρηματιστήριο Αθηνών και σήμερα Τρίτη 3/3, καθώς οι μεγάλες πιέσεις πλέον σε όλο το μήκος του ταμπλό συνοδεύονται και με ισχυρό τζίρο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 3,22% στις 2.130,04 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 42,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 7,7 εκατ. τεμάχια. Πτώση 3,27% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.413,04 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 4,56% στις 2.324,12 μονάδες.

Η εικόνα είναι παρόμοια και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας πολλά χαρτοφυλάκια σε σημαντική μείωση του ρίσκου.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 1,76% στις 612 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 1,45% στις 10.624 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 2,12% στις 24.112 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,65% στις 8.255 μονάδες.

Συνεχίζεται η βουτιά…

Μεγάλες πιέσεις καταγράφονται σε όλο το μήκος του ταμπλό και στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με το αρνητικό κλίμα να κυριαρχεί από το άνοιγμα. Ενδεικτικό της έντασης των ρευστοποιήσεων είναι ότι στα πρώτα δέκα λεπτά της συνεδρίασης ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 30 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη βιασύνη πολλών χαρτοφυλακίων να περιορίσουν την έκθεσή τους στις μετοχικές αγορές, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με τη διάθεση αποφυγής ρίσκου (risk off) να συνεχίζεται όχι μόνο στη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της έντασης επιδρά αρνητικά στην επενδυτική ψυχολογία, εντείνοντας τις ανησυχίες και οδηγώντας σε αυξημένη μεταβλητότητα, ιδιαίτερα σε τίτλους με υψηλή συμμετοχή ξένων επενδυτών.

Η αβεβαιότητα συνεχίζει να βαραίνει τις παγκόσμιες αγορές, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επεκτείνεται σε όλη την περιοχή του Κόλπου. Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε επιθέσεις ταυτόχρονα σε Ιράν και Λίβανο, μετά την επίθεση της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη οργάνωσης Hezbollah σε Τελ Αβίβ με πυραύλους και drones.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέταξε την αποχώρηση μη επείγοντος προσωπικού και οικογενειών από Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιορδανία, ενώ ο πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν «ό,τι χρειαστεί» για να επιτύχουν τους στρατιωτικούς τους στόχους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πολύμηνων επιχειρήσεων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ χάνει 6,55%, με τις Eurobank, Βιοχάλκο, Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να υποχωρούν πάνω από 5%. Άνω του 4% είναι οι απώλειες σε Εθνική, Alpha Bank και Optima Bank και άνω του 3% σε Aktor, Aegean, Πειραιώς, Τιτάν, ΔΕΗ, Κύπρου, ΕΥΔΑΠ και Λάμδα.

Οι απώλειες σε Motor Oil, Helleniq Energy, Σαράντης και Metlen ξεπερνούν το 2%, ενώ εκείνες σε Jumbo, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και ΔΑΑ το 1%. Η Coca Cola χάνει 0,74%.

«Βυθίζονται» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Συνεχίζονται την Τρίτη οι «βαριές» απώλειες της Δευτέρας και στις ευρωπαϊκές αγορές, με πολλά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε σημαντική μείωση του ρίσκου.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 1,76% στις 612 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 1,45% στις 10.624 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 2,12% στις 24.112 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,65% στις 8.255 μονάδες.

Τίτλοι

Στο ταμπλό οι κλάδοι των τραπεζών χάνουν 2,7%, οι ασφαλιστικές υποχωρούν κατά 3,3%, ενώ οι εταιρείες κοινής ωφέλειας υποχωρούν 2,4%.

Στροφή σε ασφαλή καταφύγια

Η αβεβαιότητα συνεχίζει να βαραίνει τις παγκόσμιες αγορές, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επεκτείνεται σε όλη την περιοχή του Κόλπου. Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι δύο drones έπληξαν την αμερικανική πρεσβεία στη Ριάντ, ενώ ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν κέντρα δεδομένων της Amazon στα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν.

Οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια, με τον χρυσό να εκτοξεύεται, ενώ οι μετοχές σε ΗΠΑ και Ασία συνεχίζουν να καταγράφουν απώλειες. Η κρίση έχει θέσει υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια παραδοσιακά «ασφαλών» πόλεων του Κόλπου, όπως το Ντουμπάι, για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Πτώση και στην Ασία

Οι αγορές της Ασίας σημείωσαν πτώση με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να σημειώνει τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 19 μηνών, καθώς υποχώρησε 7,24% φτάνοντας στις 5.791,91 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά τις αναφορές ότι το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ. Τα Στενά του Χορμούζ μεταφέρουν κατά μέσο όρο πάνω από 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, σχεδόν το ένα τρίτο των θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 3,06% στις 56.279,1 μονάδες, επιβαρυμένος από τον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, ενώ ο Topix κατέγραψε πτώση 3,24% στις 3.772,17 μονάδες.

Πηγή ΟΤ