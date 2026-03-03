Κατακόρυφη είναι η βουτιά που σημειώνει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να χάνει και τα επίπεδα των 2.100 μονάδων, με ισχυρό μάλιστα τζίρο, ο οποίος μαρτυρά τη βιασύνη μείωσης του ρίσκου από πολλά χαρτοφυλάκια.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 5,39% στις 2.082,25 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 180,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 31,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 5,46% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.290,38 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 6,33% στις 2.281,03 μονάδες.

Η εικόνα είναι παρόμοια και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας πολλά χαρτοφυλάκια σε σημαντική μείωση του ρίσκου.

Ισχυρές πιέσεις σε όλο το μήκος του ταμπλό

Ο γενικός δείκτης έχει βυθιστεί στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου, οδεύοντας στο να χάνει από το άνοιγμα της Δευτέρας πάνω από 8,5%.

Οι μεγάλες πιέσεις μάλιστα που καταγράφονται σε όλο το μήκος του ταμπλό συνοδεύονται και από υψηλό τζίρο, αποτυπώνοντας τη βιασύνη πολλών χαρτοφυλακίων να περιορίσουν την έκθεσή τους στις μετοχικές αγορές, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με τη διάθεση αποφυγής ρίσκου (risk off) να συνεχίζεται όχι μόνο στη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της έντασης επιδρά αρνητικά στην επενδυτική ψυχολογία, εντείνοντας τις ανησυχίες και οδηγώντας σε αυξημένη μεταβλητότητα, ιδιαίτερα σε τίτλους με υψηλή συμμετοχή ξένων επενδυτών.

Η μεγάλη μάχη τεχνικά θα δοθεί όπως όλα δείχνουν στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ο οποίος τοποθετείται στις 2.053 μονάδες, λειτουργώντας ως κρίσιμο σημείο στήριξης για τη βραχυπρόθεσμη τάση.

Η προσέγγιση, όμως, όπως όλα δείχνουν επιταχύνεται, αν και παραδοσιακά οι γεωπολιτικές εντάσεις προκαλούν πρόσκαιρες αναταράξεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους αποτελούν και ευκαιρία εισόδου κεφαλαίων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ χάνει 9,76%, με τις Cenergy, ΔΕΗ και Βιοχάλκο να χάνουν πάνω από 8%.

Άνω του 6% είναι οι απώλειες σε Optima Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική, Eurobank, Τιτάν, Aegean, Alpha Bank και Πειραιώς και άνω του 5% σε Metlen, Λάμδα, Aktor, Motor Oil και ΔΑΑ.

Η πτώση σε ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ ξεπερνά το 4%, ενώ εκείνη των Σαράντη, Κύπρου, Jumbo και Helleniq Energy το 3%. Στο -2,37% είναι ο ΟΠΑΠ, με την Coca Cola να χάνει 1,76%.

Πηγή: ot.gr