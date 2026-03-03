Μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα (2/3), το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει μέτρα και όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κιρ Στάρμερ αποστέλλει στην Κύπρο, ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και το αντιτορπιλικό HMS Dragon.

Όπως σημειώνει ο κ. Στάρμερ είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη τον οποίο ενημέρωσε για την πρόθεσή του.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, ο Κιρ Στάρμερ.

The UK is fully committed to the security of Cyprus and British military personnel based there. We’re continuing our defensive operations and I’ve just spoken with the President of Cyprus to let him know that we are sending helicopters with counter drone capabilities and HMS… pic.twitter.com/0tsZb4dG2i — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 3, 2026



«Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να τον ενημερώσω ότι στέλνουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και ότι το HMS Dragon θα αποσταλεί στην περιοχή. Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», προσέθεσε.