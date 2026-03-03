Ανοιχτές τις επιλογές της πρέπει να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αύξησης του πληθωρισμού, θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο Reuters, προειδοποιώντας ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα αυξήσει τον πληθωρισμό, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής, θεωρείται ότι απειλεί να ωθήσει τον πληθωρισμό προς τα πάνω και να πλήξει την ήδη πενιχρή οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, καθιστώντας την ενέργεια πιο ακριβή και διαταράσσοντας τον εφοδιασμό με άλλα χημικά προϊόντα.

«Αν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Αν συνεχιστεί, θα υπάρξει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο. Επομένως, πρέπει να δείξουμε ευελιξία».

Στάση αναναμονής – Καταλύτης η διάρκεια του πολέμου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν θα διαρκέσει χρόνια». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά προέβλεπε ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά έκτοτε έχει προσπαθήσει να δικαιολογήσει έναν ευρύ, αόριστο πόλεμο.

Με φόντο τα μέχρι στιγμής δεδομένα, για την ώρα ο Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να παραμείνει σε αναμονή και να παρακολουθεί την εξέλιξη της σύγκρουσης, όπως επισημαίνει το Reuters.

«Ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό και στην παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης», είπε ο πρόεδρος της ΤτΕ.

«Δεδομένου ότι δεν έχουμε ορατότητα σε κανένα από τα δύο και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να βιαστούμε να αλλάξουμε τώρα καμία από τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά».

Περιέγραψε τη σύγκρουση ως «ένα ακόμη σοβαρό σοκ από την πλευρά της προσφοράς» που πλήττει την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί από το ενεργειακό σοκ που προκάλεσαν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και οι αμερικανικοί δασμοί το περασμένο έτος.

Πηγή ΟΤ