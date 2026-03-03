Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έφθασε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο Κύπριος ομόλογός του, Βασίλης Πάλμας.

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των επαφών για την αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή και της αυξημένης έντασης στην Κύπρο.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού», τονίζοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητές της».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας είναι δύσκολες», επισημαίνοντας ότι η Αθήνα επιθυμεί να δηλώσει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία», την πρόθεσή της να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Παράλληλα, ανέφερε ότι με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα θα εξετάσουν τα πρακτικά ζητήματα της συνδρομής και θα αξιολογήσουν τι επιπλέον μπορεί να γίνει. «Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεσή σας», κατέληξε ο Έλληνας Υπουργός.