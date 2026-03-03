Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν -σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth και το ιρανικό μέσο Iran International- ότι η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν θα ανακοινώσει σύντομα τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως διάδοχό του.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα μέλη της Συνέλευσης δεν βρίσκονταν στο κτίριο που επλήγη από το Ισραήλ και ότι σύντομα θα ανακοινώσουν αντικαταστάτη του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή της Επιχείρησης «Roaring Lion».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του ανώτατου ηγέτη, θεωρείται ευθυγραμμισμένος με το σκληροπυρηνικό συντηρητικό στρατόπεδο του Ιράν, όπως και ο πατέρας του. Έχει εκφράσει στήριξη στην καταστολή των αντιπάλων του καθεστώτος στο εσωτερικό της χώρας και στην υιοθέτηση επιθετικής πολιτικής απέναντι σε εξωτερικούς εχθρούς.

Κληρικός μεσαίου βαθμού που διδάσκει σιιτική θεολογία σε ιεροδιδασκαλείο στην Κομ, το θρησκευτικό κέντρο του Ιράν, ο Μοτζτάμπα δεν είχε ποτέ επίσημη κυβερνητική θέση, ωστόσο θεωρείται ευρέως ότι ασκεί σημαντική επιρροή. Έχει καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Το 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες του επέβαλαν κυρώσεις, αναφέροντας ότι, παρότι δεν κατέχει επίσημο ρόλο, εντούτοις «εκπροσωπεί» τον ανώτατο ηγέτη.