Επί ποδός το υπουργείο Ανάπτυξης, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, να εντατικοποιεί τους ελέγχους για την αποτροπή φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων και τον αρμόδιο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια προϊόντων στην αγορά και να προαναγγέλει, εφόσον χρειαστεί, έκτακτα μέτρα προστασίας των καταναλωτών.

Θεοδωρικάκος: Επάρκεια σε όλα τα προϊόντα

Ειδικότερα, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η αγορά με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Τάκη Θεοδωρικάκου με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη.

Σε δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το υπουργείο είναι «σε συνεχή εγρήγορση, παρακολούθηση, καθώς και έλεγχο της αγοράς».

«Όπως έχουμε κάνει και σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, έχω ζητήσει απ’ την Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίσει και να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, κάτι που γίνεται συνεχώς με συγκεκριμένα αποτελέσματα», τόνισε.

Μέτρα προστασίας καταναλωτών

Ο υπουργός Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και «δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, πολύ δε περισσότερο πανικού».

Και ως εκ τούτου, όπως σημείωσε, «όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές».

Έτι περαιτέρω ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε πως καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς «επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών».

Μέτρα, τα οποία όπως διευκρίνισε «θα υπάρξουν μόνο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν και ληφθούν οι αντίστοιχες κυβερνητικές αποφάσεις».

Περισσότεροι από 500 έλεγχοι στην αγορά

Η κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη διαβεβαίωσε κι αυτή από την πλευρά της ότι όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι επί ποδός και ότι από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι.

«Θα συνεχίσουμε με εντατικό ρυθμό για όσο διάστημα χρειαστεί. Με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, που είναι και η νούμερο ένα προτεραιότητα για εμάς στην Ανεξάρτητη Αρχή», σημείωσε.

Πηγή: ot.gr