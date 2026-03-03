Φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ χωρίς δικαίωμα αναστολής στην έφεση ήταν η ετυμηγορία του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, με βάση την οποία καταδικάστηκε ο 36χρονος Γεωργιανός, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για παράνομη είσοδο στη χώρα και παραμονή.

Κατά τη διάρκεια της απολογία του ο κατηγορούμενος με τη συνδρομή μεταφράστριας, όπως απαιτεί ο νόμος, ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Το δικαστήριο μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης δεν έδωσε αναστολή στην έφεση.



Από το Ντίσελντορφ στη Σούδα

Ο 36χρονος αφίχθη στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου από το Ντίσελντορφ και σχεδόν αμέσως ταξίδεψε αεροπορικώς για τα Χανιά. Εκεί νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο σε μικρή απόσταση από τη ναυτική βάση της Σούδας, επιλογή που εξαρχής προκάλεσε ερωτήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν περιορίστηκε στη διαμονή του στην περιοχή. Φέρεται να επιχείρησε να αλλάξει κατάλυμα, αναζητώντας σημείο με καλύτερη οπτική πρόσβαση προς τον ναύσταθμο. Μάλιστα, βρισκόταν στα Χανιά και κατά την άφιξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.

Οι κινήσεις του περιγράφονται ως ιδιαίτερα μεθοδικές. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τραβούσε φωτογραφίες τόσο με το κινητό του τηλέφωνο όσο και με φωτογραφική μηχανή, εστιάζοντας –κατά την εκτίμηση των Αρχών– σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κινήσεις πλοίων. Ο εξοπλισμός του έχει κατασχεθεί και εξετάζεται εξονυχιστικά.

Σύνδεση στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι στις 16 Φεβρουαρίου φέρεται να επιχείρησε να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο όπου είχε διαμείνει αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο στα Χανιά και παραμένει προφυλακισμένος με την κατηγορία της κατασκοπείας. Η σύμπτωση αυτή ερευνάται διεξοδικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή για ένδειξη πιθανής διασύνδεσης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον το κινητό τηλέφωνο, οι ηλεκτρονικές συσκευές και κάθε ψηφιακό ίχνος του 36χρονου. Οι αναλυτές επιχειρούν να «χαρτογραφήσουν» επικοινωνίες, επαφές και ροές δεδομένων, αναζητώντας στοιχεία για το εάν και για λογαριασμό ποιου ενδεχομένως δρούσε.

Παράλληλα, εξετάζεται μέσα από τις επικοινωνίες και το δίκτυο επαφών του το ενδεχόμενο οποιασδήποτε σύνδεσης με το Ιράν. Η χρονική συγκυρία, η επιλογή διαμονής, οι μετακινήσεις του και κυρίως η συστηματική φωτογράφιση στρατιωτικών στόχων συνθέτουν ένα σύνθετο παζλ, το οποίο καλούνται να αποκωδικοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.