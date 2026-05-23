Η ρουμανική ταινία «Φιόρδ» του Κριστιάν Μουντζιού απέσπασε τελικά τον Χρυσό Φοίνικα του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη του “ΒΗΜΑΤΟΣ” ότι δε θα έλειπε από τα βραβεία. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή ταινία που πραγματεύεται το ευαίσθητο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, με τους Σεμπάντιαν Σταν και Ρενάτε Ρέινσβε στους ρόλους δυο γονέων που κατηγορούνται (αδίκως) για κακοποίηση των παιδιών τους στην Νορβηγία.

Την ανακοίνωση της ταινίας που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα έκανε ο πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν Γουκ, ενώ τον Χρυσό Φοίνικα παρέδωσε στον Κριστιάν Μουντζιού η Βρετανίδα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον. Αυτός είναι ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας που κερδίζει ο Ρουμάνος δημιουργός μετά τη βράβευσή του με το ίδιο βραβείο για την ταινία «4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες» το 2007.

Μια δυσλειτουργική οικογένεια Ρώσων είναι ο καμβάς της ταινίας «Μινώταυρος» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ που απέσπασε τον Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής. Η εμφάνιση του σκηνοθέτη της «Επιστροφής» και του «Λεβιάθαν» στην σκηνή της αίθουσας Λιμιέρ ήταν άκρως συγκινητική διότι ο Ζβιάγκιντσεφ με τον «Μινώταυρο» επέστρεψε στην κινηματογραφική δημιουργία μετά από μια απουσία έξι περίπου ετών λόγω σοβαρόταων προβλημάτων υγείας εξαιτίας των οποίων παραλίγο να πεθάνει

Επικεφαλής της επιτροπής ο Παρκ Τσαν-Γουκ, απούσα η Στράιζαντ

Ο Παρκ Τσαν- Γουκ, σκηνοθέτης ταινιών όπως οι «Old boy» και «Καμία άλλη επιλογή», ήταν ο επικεφαλής της εννεαμελής κριτικής επιτροπής με μέλη τους σκηνοθέτες Κλόε Ζάο, Λόρα Γουέντελ και Ντιέγκο Σεσπέντες, τον σεναριογράφο Πολ Λαβέρτι και τους ηθοποιούς Ντέμι Μουρ, Ισαάκ ντε Μπανκολέ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Ρουθ Νέγκα.

Απούσα από την τελετή ήταν η Αμερικανίδα καλλιτέχνις Μπάρμπρα Στράιζαντ που θα παραλάμβανε έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα καριέρας. Η Στράιζαντ ακύρωσε την εμφάνισή της στο φεστιβάλ λόγω ανάρρωσης από τραυματισμό στο γόνατο.

Σε ποιους πήγαν τα βραβεία

Το πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας ήταν διάχυτο στην τελετή λήξης και φάνηκε από τις ίδιες τις βραβεύσεις. Οι ηθοποιοί Βαλεντίν Μασιά και Εμανουέλ Καμπάν κέρδισαν το βραβείο ανδρικής ερμηνείας για την ταινία του Βέλγου σκηνοθέτη Λουκας Ντον «Coward» (Δειλός), ένα αντιπολεμικό queer δραμα με φόντο τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δυο γυναίκες όμως, η Βιρζινί Εφιρά και η Τάο Οκαμότο κέρδισαν το βραβείο γυναικείας ερμηνείας για την ίδια ταινία, την «Sudain» του Ιάπωνα Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, ένα ποιητικό φιλμ που μιλά για την σχέση φιλίας ανάμεσα σε μια Γαλλίδα και μια Γιαπωνέζα (τις υποδύονται οι ηθοποιοί που κέρδισαν).

Μοίρασμα και στο βραβείο σκηνοθεσίας: το μοιράστηκαν ο Πολωνός Πάβελ Παβλικόφσκι για την ταινία «Fatherland» (που είχαμε προβλέψει ότι δεν θα απουσιάζει από τα βραβεία) και οι Ισπανοί Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, ένα παντρεμένο ζευγάρι σκηνοθετων που στην ταινία «La bola Negra» εξερευνούν τι σημαίνει να είσαι ομοφυλόφιλος εστιάζοντας σε «τρεις υπάρξεις», σε τρεις διαφορετικές περιόδους του 20ού και του 21ου αιώνα.

Το βραβείο σεναρίου δόθηκε στον Γάλλο Εμανουέλ Μαρ που με την ταινία «Notre salut» επιστρέφει στα χρόνια του Β Παγκοσμίου Πολέμου και πλάθει το πορτρέτο του (συγγενούς του) Ανρί Μαρ (Σουάν Αρλό) του οποίου η δράση ως αντιστασιακού υπήρξε διφορούμενη και το βραβείο της επιτροπής δόθηκε στην Γερμανίδα σκηνοθέτιδα Βάλερι Γκρίζμπαχ για την ταινία «The dreamed adventure» (Η ονειρεμένη περιπέτεια) που αναφέρεται στην αντίσταση μιας αρχαιολόγου απέναντι στην τοπική μαφία μιας βουλγαρικής πόλης στα σύνορα με την Τουρκία.

Ενα βασικό θέμα συζήτησης στη φετινή διοργάνωση ήταν η απειλή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Canal+, Μαξίμ Σαάντα, να μην συνεργαστεί με κανέναν που υπέγραψε επιστολή που επικρίνει τον έλεγχο που έχει ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Βινσέν Μπολόρ στην εταιρεία. Διόλου τυχαία, κατά την διάρκεια των προβολών του φεστιβάλ σε όλες τις ταινίες όπου εμφανιζόταν το logo του Canal+ ως συμπαραγωγός εταιρία, οι αποδοκιμασίες και τα γιουχαιτα του κοινού εναντίον του καναλιού ήταν έντονες.