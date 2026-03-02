Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας της νεκρής εγκύου η οποία εντοπίστηκε με θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι, στον 5 μήνα της εγκυμοσύνης της, στο σπίτι όπου διέμενε με τον 38χρονο σύντροφό της στον Κολωνό.

«Ψόφα σκυλί, ψόφα σαν σκυλί»

«Πριν το κακό είχε γίνει καυγάς. Άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει και μετά έναν άνδρα να φωνάζει δυνατά «Ψόφα σκυλί. Ψόφα σαν σκυλί και μετά μεγάλη φασαρία. Και μετά νέκρα».

Η άτυχη γυναίκα ήταν μόλις 31 ετών και 5 μηνών έγκυος, όταν το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2), βρέθηκε νεκρή και με τραύματα στο κεφάλι της, μέσα στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου.

Οι δύο διαφορετικές εκδοχές του συντρόφου

Ο σύντροφός της ήταν αυτός που κάλεσε το ασθενοφόρο λέγοντας ότι τη βρήκε χτυπημένη και αναίσθητη στις σκάλες. Η εξέταση όμως από τον ιατροδικαστή αποκάλυψε ότι η αλήθεια δεν ήταν αυτή.

Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλά χτυπήματα από τα οποία μόνο ένα δικαιολογείται από πτώση.

Στους γείτονες που είδαν το ασθενοφόρο και βγήκαν για να δουν τι συνέβη ο 38χρονος έδινε μια τελείως διαφορετική εκδοχή από αυτή που έδωσε στην αστυνομία.

«Χτύπησε στο μπάνιο»

«Βγαίνουμε έξω στο μπαλκόνι και βλέπουμε τον άνθρωπο και του λέμε τι έγινε απλά μας είπε ότι η κοπέλα του ζαλίστηκε, πήγε στο μπάνιο ζαλίστηκε έπεσε χτύπησε και έμεινε εκεί».

Φωνές στο διαμέρισμα

Γείτονες ανέφεραν μιλώντας στο MEGA πως για κάποιον καιρό άκουγαν φωνές από το διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι. Το τελευταίο διάστημα βέβαια αυτό είχε σταματήσει. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί την κατάληξη που θα είχαν τα πράγματα χθες το μεσημέρι.

Η προσαγωγή έγινε σύλληψη

Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος, που εργάζεται ως διανομέας, προσήχθη και έδινε εξηγήσεις στους αστυνομικούς ενώ στο τμήμα κλήθηκαν για κατάθεση και συγγενικά του πρόσωπα. Στη συνέχεια η προσαγωγή έγινε σύλληψη.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Από τις επισημάνσεις του ιατροδικαστή, προκύπτει ότι η κοπέλα έχει χτυπηθεί. Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι είτε να χτυπήθηκε και να τοποθετήθηκε στη σκάλα, ώστε να φανεί σαν ατύχημα, είτε να χτυπήθηκε και ζαλισμένη να έπεσε από τις σκάλες.

Η 31 ετών έγκυος είχε μεγαλώσει σε μονογονεϊκή οικογένεια και πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της, προσπαθούσε να ξεπεράσει την απώλεια και περίμενε το παιδάκι που θα της έδινε ξανά χαρά.

Η μαρτυρία οικογενειακής φίλης

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι με παιδεία μεγαλωμένη με μεγάλο σεβασμό και προσοχή σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Ένα πολύ όμορφο κορίτσι που δεν πρόβαλε ποτέ την ομορφιά του. Ήταν ένας άνθρωπος που θα στηριζόταν πάντα στα χέρια και στα πόδια της, ποτέ σε έναν άνδρα», είπε οικογενειακή της φίλη.

Αναζητούσε δομή φιλοξενίας

Σύμφωνα με το STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει και για το λόγο αυτό αναζητούσε δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα παρότι ήταν πέντε μηνών έγκυος, δε φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γυναικολόγο για να εξεταστεί.

Οι τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία

Οι αξιωματικοί της αστυνομίας παίρνουν καταθέσεις από τον αδερφό αλλά και τον πατέρα του 38χρονου με στόχο να σχεδιάσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή θα γίνει αύριο το πρωί ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του άνδρα.