Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (1/3/), ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό.

Η άτυχη γυναίκα ήταν 4,5 μηνών έγκυος, όταν το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2), βρέθηκε νεκρή και με τραύματα στο κεφάλι της, μέσα στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου.

Ως ύποπτος είχε προσαχθεί και εξεταζόταν ο 38χρονος σύντροφός της.

Ο ίδιος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε την 31χρονη πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος, λέγοντας ότι έπεσε από αυτές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Τι έδειξαν τα χτυπήματα της 31χρονης – Δευτέρα η νεκροτομή

Ιατροδικαστικής έσπευσε στο σημείο, εκτιμώντας πως η περιγραφή του φαίνεται πως δεν συνάδει με τα τραύματα που έφερε η αδικοχαμένη γυναίκα.

Η νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να γίνει αύριο Δευτέρα, θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Το ζευγάρι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για κάποιο ενδοοικογενειακό επεισόδιο ωστόσο, οι γείτονες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους.