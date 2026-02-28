Νεκρή εντοπίστηκε μία 31χρονη γυναίκα, που ήταν έγκυος 4,5 μηνών, στην πολυκατοικία που διέμενε στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό.

Η γυναίκα έφερε μώλωπες στο κεφάλι και ήδη έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή τα τραύματα που φέρει δεν συνάδουν με πτώση.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, αν και οι γείτονες ανέφεραν ότι ο ζευγάρι τσακωνόταν συχνά. Ο σύντροφός της ισχυρίστηκε ότι βρήκε τη γυναίκα του χωρίς ζωτικές αισθήσεις με τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.