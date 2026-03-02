Με βουτιά 3,7% ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθώντας την πτωτική πορεία των ασιατικών και ευρωπαϊκών αγορών, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο, ενώ άλμα καταγράφουν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο χρυσός.

Οι πρώτες συναλλαγές στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά έριξαν τον ΓΔΤ απότομα στις 2.192 μονάδες με πτώση 3,75%.

Σε αρνητικό έδαφος άνοιξαν και οι ευρωπαϊκές μετοχές με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να σημειώνει πτώση 1,73%, σε όλους τους τομείς εκτός από τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι τιμές σε Brent και αργό πετρέλαιο κυμαίνονται μεταξύ 72 και 80 δολαρίων σήμερα με τους αναλυτές της Barclays να μην αποκλείουν ένα άλμα ακόμα και στα 100 δολάρια το βαρέλι. Το ίδιο κλίμα επικρατεί και στο φυσικό αέριο το οποίο έχει ενισχυθεί κατά 5%.

Σημειώνεται πως τα μελλοντικά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών έπεσαν τη Δευτέρα το πρωί και οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού επίσης σημείωσαν πτώση, με τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών να καταγράφουν απότομες απώλειες εν μέσω διαταραχών στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής και κλεισίματος αεροδρομίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones Industrial Average έπεσαν 627 μονάδες, ή 1,27% στις 2:42 π.μ. ET. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 έχασαν 1,32%, πέφτοντας 91 μονάδες, και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 1,71%, ή 442 μονάδες.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Με την έναρξη των συναλλαγών ο δείκτες υποχώρησαν κατά 1,85% στο Παρίσι, κατά 1,92% στην Φρανκφούρτη, κατά 2,11% στο Μιλάνο και κατά 0,93% στο Λονδίνο.

Παράλληλα, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτινάχθηκε καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις υπονομεύουν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου και κυρίως από το Κατάρ.

Με το άνοιγμα των αγορών, τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF κατέγραφε αύξηση 20%, έπειτα από άλμα στο 22% και στα 38,885 ευρώ, πάντως σε χαμηλότερο επίπεδο από την εκτίναξη που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο λόγω του κύματος ψύχους.