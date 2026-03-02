Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο φθηναίνουν σημαντικά. Και μάλιστα εν μέσω πετρελαϊκής κρίσης που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα δουν χαμηλά τιμολόγια ρεύματος.

Με βάση τις εκτιμήσεις το πετρέλαιο και τα καύσιμα κίνησης αυξάνονται. Και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αναμένεται να γνωρίσουν επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους.

Ωστόσο για τον μήνα Μάρτιο οι πάροχοι προχώρησαν σε μεγάλες μειώσεις ιδίως στα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος μετά και τη μεγάλη υποχώρηση των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για τον μήνα Φεβρουάριο.

Τα τιμολόγια ρεύματος του Μαρτίου με μεγάλες μειώσεις

Οι πάροχοι από χθες Κυριακή 2 Μαρτίου αναρτούν σταδιακά τις χρεώσεις για τα τιμολόγια ρεύματος του Μαρτίου.

Οι μειώσεις φτάνουν ακόμη και το 34,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Οι πάροχοι έριξαν τις τιμές ακολουθώντας την τάση στην χονδρεμπορική αγορά. Για τον Φεβρουάριο έκλεισε χαμηλότερα κατά 26% σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Αυτή η μεγάλη μείωση ώθησε τους παρόχους σε διαφορετική τιμολόγηση των χρεώσεων προμήθειας ρεύματος.

Να τονιστεί ότι οι χρεώσεις έφτασαν από ορισμένους παρόχους και σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης. Ο ΗΡΩΝ για παράδειγμα έχει τη χαμηλότερη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο με χρέωση στα 0,11252 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τα τιμολόγια ρεύματος εν μέσω κρίσης στο Ιράν

Αξίζει να τονιστεί πώς κι ενώ από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, εντούτοις τα τιμολόγια ρεύματος δεν δείχνουν να έχουν επηρεαστεί. Τουλάχιστον για τον Μάρτιο.

Ειδικοί της αγοράς σημειώνουν ότι η τιμολογιακή πολιτική των παρόχων δεν δείχνει να έχει ενσωματώσει κάποιο κόστος επισφάλειας λόγω πιθανών αναταραχών στην ενέργεια που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Τη χρονιά που μας πέρασε εξήχθησαν από τα Στενά του Ορμούζ 110 δισ. κυβικά μέτρα LNG

Να σημειωθεί ότι από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, που είναι και μεγάλοι παραγωγοί φυσικού αερίου και πιο συγκεκριμένα LNG, διακινείται παγκοσμίως το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο, να θυμίσουμε, είναι κυρίαρχο καύσιμο στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής.

Το LNG λειτουργεί ανταγωνιστικά στο φυσικό αέριο που διακινείται μέσω αγωγών. Και ιδίως στην Ευρώπη ο περιορισμός των εισαγωγών ρωσικού αερίου έχει οδηγήσει τις χώρες σε εισαγωγές LNG ώστε να αντικαταστήσουν το καύσιμο της Ρωσίας και να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση και για τη βιομηχανική παραγωγή.

Οι πιθανές επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης σε LNG και το 25% του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Τη χρονιά που μας πέρασε εξήχθησαν από τα Στενά του Ορμούζ 110 δισ. κυβικά μέτρα LNG. Μέγεθος που αντιστοιχεί στο 75% των εισαγωγών υγροποιημένου αερίου της Ευρώπης.

Πάντως η έκθεση της Ευρώπης απέναντι στις ποσότητες LNG που θα λείψουν από την αγορά (αυτές που εξάγονται από τις χώρες του Περσικού Κόλπου) είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Καθώς για την Ευρώπη διέρχεται από τα Στενά λιγότερο από το 10% του LNG. Αντιστοιχεί σε περίπου 3% της προμήθειας αερίου της περιοχής.

Το 90% του LNG που εξάγεται από τα Στενά του Ορμούζ κατευθύνεται στην Ασία. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν στο 25% των εισαγωγών LNG της περιοχής. Η Κίνα αν και είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG των ποσοτήτων που διέρχονται από το Ορμούζ εντούτοις η έκθεση της είναι περιορισμένη: Το Ορμούζ αντιστοιχεί σε μόλις 7% των αναγκών της συνολικής προμήθειας της σε φυσικό αέριο. Το συγκεκριμένο καύσιμο δε, είναι οριακό στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής της Κίνας.

Οι όποιες επιπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ θα αποτυπωθούν στα τιμολόγια του Απριλίου

Αντίθετα το μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και η Ινδία που εισάγουν από τα Στενά του Ορμούζ το 65% του LNG που χρειάζονται. Αντιστοιχεί στο 30% της προμήθειας τους σε φυσικό αέριο.

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία μένει να φανεί κατά πόσο το LNG που προέρχεται από τον Περσικό Κόλπο θα λείψει και θα επηρεάσει συνολικά την αγορά του φυσικού αερίου. Και φυσικά κατά πόσο θα επηρεάσει και τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσαν οι πάροχοι

Η πορεία των τιμών του φυσικού αερίου τον Μάρτιο, η χρονική διάρκεια της κρίσης στο Ιράν αλλά και το μέγεθος των επιπτώσεων στο εμπόριο LNG θα καθορίσουν το ύψος του κόστους ηλεκτροπαραγωγής και φυσικά και τα τιμολόγια ρεύματος.

Οι όποιες επιπτώσεις θα αποτυπωθούν στα τιμολόγια ρεύματος του Απριλίου.

Πάντως, για τον Μάρτιο οι πάροχοι ανακοίνωσαν για τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος:

Η ΔΕΗ έριξε το πράσινο οικιακό τιμολόγιο ρεύματος κατά 7%. Έτσι το Γ1/Γ1Ν έχει χρέωση 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,13929 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η χρέωση αυτή αφορά καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατώρες ανά μήνα. Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο είναι χαμηλότερο από πέρυσι κατά 17%.

