Αβεβαιότητα στην αγορά των πετρελαιοειδών με σαφείς επιπτώσεις στα καύσιμα που προμηθεύονται οι καταναλωτές, πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η αγορά προεξοφλεί ήδη την τιμή του αργού πετρελαίου στα 80 δολάρια το βαρέλι από τα επίπεδα των 70 με 72 δολάρια πριν το Σαββατοκύριακο της πολεμικής σύγκρουσης του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για αυξήσεις στις τιμές στα καύσιμα της τάξης των 3 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο. Ανατιμήσεις που θα φανούν στις αντλίες των βενζινάδικων από την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Αυξήσεις στα καύσιμα που θα λάβουν χώρα μέσα σε λίγα 24ωρα ουσιαστικά.

Αυξήσεις πριν την επίθεση στο Ιράν

Να σημειωθεί ότι στην αγορά πριν την επίθεση στο Ιράν άρχισαν να εκδηλώνονται αυξήσεις στα καύσιμα.

Στον ΟΤ μιλάει ο Γιάννης Αληγιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ) και πρόεδρος της Ελιν και δίνει τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς πετρελαιοειδών. Εξηγεί γιατί είναι διαφορετική η τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή σε σχέση με τις προηγούμενες και γιατί οι επιπτώσεις στα καύσιμα θα είναι πιθανόν δυσμενέστερες από κάθε άλλη φορά.

Ο πόλεμος στο Ιράν, είναι η σοβαρότερη από πλευράς δυσμενών επιπτώσεων κρίση τον τελευταίων ετών, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει και τις συνέπειες που θα υπάρχουν σε ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Η σοβαρότερη κρίση στο Ιράν με επιπτώσεις στα καύσιμα

Σύμφωνα με τον Αληγιζάκη στην αγορά προκαλούνται νέες αβεβαιότητες στα καύσιμα και συνολικά στην αγορά των πετρελαιοειδών: «Η Μέση Ανατολή είναι η περιοχή όπου οποιοδήποτε επεισόδιο προκαλείται, δημιουργεί προϋποθέσεις αβεβαιότητας για τον ομαλό εφοδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια»

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ εστιάζει στη σοβαρότητα της κρίσης η οποία έχει το επίκεντρο της στο Ιράν: «Ο πόλεμος στο Ιράν, είναι η σοβαρότερη από πλευράς δυσμενών επιπτώσεων κρίση τον τελευταίων ετών, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει και τις συνέπειες που θα υπάρχουν σε ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ».

Η τιμή του αργού στα 80 δολάρια το βαρέλι και οι αυξήσεις στα καύσιμα

Η επίθεση στο Ιράν πραγματοποιήθηκε σε μέρες κατά τις οποίες οι αγορές είναι κλειστές. Πιθανότατα το σοκ θα ήταν μεγάλο αν συνέβαινε σε διαφορετικό χρόνο. Συνεπώς η αγορά είχε χρόνο να κάνει μία πιο ψύχραιμη πρώτη ανάλυση των γεγονότων: «Είναι θετικό ότι μεσολάβησε ένα διήμερο κατά το οποίο οι αγορές φιλτράρουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα οι εξωχρηματιστηριακές εκτιμήσεις να δείχνουν μία αύξηση της τάξης του 10%, στα περίπου 80 δολάρια το βαρέλι», σημειώνει ο Γιάννης Αληγιζάκης για να συμπληρώσει: «Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης οι τιμές δεν θα κινηθούν υψηλότερα».

Σε πρώτη φάση, η εκτίμησή μου είναι πως η τιμή της βενζίνης στην αντλία θα κινηθεί από τα σημερινά επίπεδα των 1,75 ευρώ ανά λίτρο στα 1,78 ευρώ ανά λίτρο κατά τις πρώτες ημέρες της κρίσης, προβλέπει ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ

Τα δύο σενάρια για τις τιμές

Το Ιράν είναι από τις πλουσιότερες χώρες με παραγωγή πετρελαίου. Μεγάλος πελάτης είναι η Κίνα. Και η Κίνα σύμφωνα με αναλυτές με τους οποίους συμφωνεί και ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ θα στραφεί πιθανότατα σε αγορές πετρελαίου στις οποίες απευθύνεται και η Δύση. Σε συνδυασμό με τη μικρή αύξηση παραγωγής που ανακοίνωσε ο OPEC+, αναμένεται να προκληθεί μεγάλη ζήτηση από τις ίδιες πηγές προμήθειας. Και αυτή η στροφή θα οδηγήσει ανοδικά τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Ο αντίκτυπος στην Ελλάδα

«Στην Ελλάδα αναμένονται αυξήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες», επισημαίνει ο Γιάννης Αληγιζάκης. Οι εκτιμήσεις δείχνουν την Τετάρτη αυτές οι αυξήσεις των τιμών να περνούν και στην κατανάλωση.

«Δεδομένου όμως ότι περίπου το 65% της τελικής τιμής καυσίμων είναι φόροι, η μεταβολή επηρεάζει άμεσα μόνο το υπόλοιπο 35%», διευκρινίζει ο ίδιος.

Το 1ο σενάριο

Το πρώτο σενάριο θέλει την τιμή του αργού πετρελαίου να ανεβαίνει στα 80 δολάρια το βαρέλι: «Σε πρώτη φάση, η εκτίμησή μου είναι πως η τιμή της βενζίνης στην αντλία θα κινηθεί από τα σημερινά επίπεδα των 1,75 ευρώ ανά λίτρο στα 1,78 ευρώ ανά λίτρο κατά τις πρώτες ημέρες της κρίσης», λέει ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ και της Ελιν. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μέσα σε λίγα 24ωρα η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί κατά περίπου 3 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Το 2ο σενάριο

Το δεύτερο σενάριο θέλει την τιμή του αργού πετρελαίου να οδηγείται στα 100 δολάρια. Κατά τον ίδιο τότε η τιμή της βενζίνης θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,80 ευρώ ανά λίτρο.

«Συνεπώς, όπως σε κάθε κρίση χρειάζεται ηρεμία, κυρίως όμως σωστή και ψύχραιμη αξιολόγηση της πράγματι δύσκολης αυτής κατάστασης», καταλήγει ο Γιάννης Αληγιζάκης.

Πηγή: ot.gr