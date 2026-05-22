Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση(Airbnb) καθώς και ρυθμίσεις για ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και αγροτών και διευκολύνσεις σε οφειλέτες του Δημοσίου.

Το πολυνομοσχέδιο θα ενσωματώνει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ ώστε οι περισσότερες παρεμβάσεις να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.

Tο προτεινόμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό βάζει στο τραπέζι περιορισμούς για τα Airbnb σε νεόδμητες κατοικίες στα νησιά

Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου. Η παρέμβαση θεωρείται από το οικονομικό επιτελείο κομβική για την αγορά κατοικίας της Θεσσαλονίκη, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Την ίδια στιγμή, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τη δυνατότητα αναστολής της χρησιμοποίησης νεόδμητων σπιτιών στα νησιά για βραχυχρόνια μίσθωση.

Προβλέπει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μπορούν να περιορίζονται ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, μέχρι του σημείου της πλήρους απαγόρευσης σε συγκεκριμένες ζώνες. Ακόμη, οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης θα συνυπολογίζονται για την εκτίμηση της (τουριστικής) φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής. Καμία από τις συγκεκριμένες προβλέψεις δεν έχει άμεση εφαρμογή.

Στο επίκεντρο των νέων προβλέψεων βρίσκεται η αναστολή της καταχώρησης και έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για νεόδμητες κατοικίες στα νησιά.

Το πακέτο μέτρων

Επίσης, στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται ακόμη:

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες.

Η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Συγκεκριμένα για άγαμους το ετήσιο εισόδημα αυξάνει στα 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ και η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας στα 300.000 ευρώ από 200.000 ευρώ. Για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αναπροσαρμόζεται στα 35.000 ευρώ από 26.000 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας έως 400.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν.

Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου. Το όριο ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει έως τις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Η παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο, με κάλυψη 15% της αξίας για περίπου 250.000 αγρότες.

Η άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για παλαιές αρρύθμιστες οφειλές. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατ. φυσικά και 284.000 νομικά πρόσωπα με 95,3 δισ. ευρώ οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 οι οποίες θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Πηγή: ot.gr