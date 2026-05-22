Με συνωστισμό υποψήφιων συνταξιούχων προς την έξοδο και τη συνταξιοδότηση ξεκίνησε η χρονιά, με τις αιτήσεις αποχώρησης να ξεπερνούν τις 58.000 κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους.

Την ίδια ώρα τεράστια απόκλιση, ύψους 490 ευρώ, εμφανίζουν οι νέες συντάξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι συντάξεις λόγω γήρατος των προερχομένων από το Δημόσιο κατά μέσο όρο βρίσκονται στα 1.420 ευρώ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα – μόλις – στα 930 ευρώ.

Κύμα Υποψήφιων συνταξιούχων

Απανωτά ρεκόρ καταγράφει από την αρχή του έτους το κύμα αποχωρήσεων προς τη συνταξιοδότηση, προδιαγράφοντας μία ακόμη χρονιά υψηλών ποσοστών υποψήφιων συνταξιούχων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου, καταγράφηκαν συνολικά 58.213 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός που συνιστά ρεκόρ από το 2017, έτος έναρξης λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

Τα στοιχεία

Μόνο κατά τον Μάρτιο τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ δείχνουν ότι υποβλήθηκαν 21.214 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πρόκειται για την υψηλότερη μηνιαία επίδοση για το τρέχον έτος. Οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 2.851 σε σχέση με τον Φεβρουάριο και κατά 5.405 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του προηγουμένου έτους. Ολα αυτά προδιαγράφουν μία σταθερά ανοδική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2025, οι αιτήσεις είναι αυξημένες κατά 10.172. Εφόσον διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός, εκτιμάται ότι οι συνολικές αιτήσεις για το σύνολο του έτους ενδέχεται να υπερβούν τις 230.000, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 212.151 αιτήσεων που είχε καταγραφεί το 2021.

Οι λόγοι της αύξησης αιτήσεων συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι εργαζόμενοι επιλέγουν μαζικά να αποχωρήσουν από την εργασία τους είτε γιατί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα είτε για να αξιοποιήσουν της δυνατότητα αύξησης του μηνιαίου εισοδήματός τους με τη συνέχιση της εργασίας τους ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Παραλλήλως, κατά τη λήψη της απόφασης, συνυπάρχει και ο φόβος για το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στα όρια ηλικίας.

Πέραν τούτου, η αυξητική τάση εξόδου προς τη συνταξιοδότηση ενδέχεται να συνεχιστεί και κατά την επόμενη τριετία, καθώς το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται εν πολλοίς σε φάση ωρίμασης των δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965.

Απόκλιση συντάξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Τεράστια απόκλιση εμφανίζουν οι συντάξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έτσι όπως καταγράφονται στα τελευταία στοιχεία της έκθεσης «Ηλιος».

Οι νέες συντάξεις λόγω γήρατος από τον δημόσιο τομέα διαμορφώθηκαν – κατά μέσο όρο – στα 1.420 ευρώ μεικτά τον προηγούμενο Μάρτιο, ενώ οι νέες συντάξεις γήρατος που εκδόθηκαν σε νέους συνταξιούχους από τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.λπ.) διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 930 ευρώ μεικτά. Η απόκλιση φτάνει τα 490 ευρώ, με τις συντάξεις του δημόσιου τομέα να είναι 52,6% υψηλότερες από αυτές του ιδιωτικού τομέα, ενώ η απόσταση αντί να μικραίνει μεγαλώνει.

Με άλλα λόγια, μπορεί το γενικό επίπεδο των συντάξεων να βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο εξαιτίας των αυξήσεων, ωστόσο στις νέες συντάξεις παραμένει η ύπαρξη μεγάλης ψαλίδας, ανάλογα με τον χώρο εργασίας από τον οποίο προέρχεται ο συνταξιούχος.

Οι νέες απονομές

Οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα δεν είναι μόνο μικρότερες από τις συντάξεις του δημόσιου τομέα, αλλά ακόμη και ο ρυθμός αύξησής τους υπολείπεται της αύξησης των συντάξεων του Δημοσίου. Τον Μάρτιο του 2026 η μέση κύρια σύνταξη γήρατος που πληρώθηκαν οι νέοι συνταξιούχοι που προέρχονται από Ταμεία του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα 930 ευρώ μεικτά από 918 ευρώ που ήταν έναν χρόνο πριν. Συνεπώς, μεταξύ Μαρτίου 2025 και Μαρτίου 2026 η μέση σύνταξη γήρατος για τις νέες απονομές από τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε μόλις 12 ευρώ ή κατά 1,2%.

Στις νέες συντάξεις του Δημοσίου η μέση κύρια σύνταξη γήρατος που πληρώθηκαν οι νέοι συνταξιούχοι τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε στα 1.420 ευρώ μεικτά, ενώ τον Μάρτιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στα 1.378 ευρώ. Η αύξηση δηλαδή μεταξύ Μαρτίου 2025 και Μαρτίου 2026 στη μέση σύνταξη γήρατος του Δημοσίου είναι 42 ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 3%.

Οι τέσσερις λόγοι

Οι λόγοι που οδηγούν τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου σε υψηλότερες συντάξεις σε σχέση με τους νέους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα είναι οι εξής:

1 Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν σταθερές αποδοχές και καθορισμένες αυξήσεις κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, οπότε ο συντάξιμος μισθός τους, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η σύνταξη, είναι βελτιωμένος. Στον ιδιωτικό τομέα οι αυξήσεις δεν είναι οριζόντιες και δεν ακολουθούν την ίδια σταθερότητα με τον δημόσιο τομέα.

2 Οι αποδοχές στον δημόσιο τομέα αυξάνουν ανά διετία λόγω αλλαγής του μισθολογικού κλιμακίου. Κάτι που δεν υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα.

3 Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα έχουν κατά κανόνα λιγότερα χρόνια ασφάλισης από τους συνταξιούχους του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται οι συντάξεις τους με μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης.

4 Στον δημόσιο τομέα η πλειονότητα των ασφαλισμένων συνταξιοδοτείται με καθεστώς πλήρους σύνταξης, σε αντίθεση με τους ασφαλισμένους στα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι – σε μεγάλο ποσοστό – βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη.