Επίδομα 350 ευρώ θα λάβουν μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που αναμένεται να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες 2026. Ειδικότερα, το νέο μέτρο στήριξης αφορά όσους εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας ή φοίτησής τους.

Στόχος του επιδόματος είναι η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 350 ευρώ για τις Πανελλήνιες 2026;

Δικαιούχοι θεωρούνται οι υποψήφιοι που εξετάζονται σε εξεταστικό κέντρο διαφορετικό από εκείνο όπου υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής και έχουν λάβει μέρος σε όλα τα μαθήματα που δήλωσαν.

Το επίδομα καλύπτει κυρίως τις εξής περιπτώσεις μετακίνησης:

Από νησί σε άλλο νησί.

Από νησί προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Μετακινήσεις εντός ηπειρωτικής χώρας όταν η απόσταση ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται προς Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

Ποιοι δεν θα λάβουν την αποζημίωση;

Εκτός της οικονομικής ενίσχυσης μένουν:

Υποψήφιοι που συμμετέχουν μόνο σε ειδικά μαθήματα.

Όσοι δεν προσήλθαν τελικά στις εξετάσεις.

Μαθητές που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλήνιες του Σεπτεμβρίου.

Η συμμετοχή σε όλα τα δηλωμένα μαθήματα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν οι μαθητές;

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι υποψήφιοι ή οι κηδεμόνες τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από συγκεκριμένα έγγραφα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Βεβαίωση αποφοίτησης του υποψηφίου.

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις από το εξεταστικό ή βαθμολογικό κέντρο.

Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, όταν πρόκειται για μετακίνηση εντός ηπειρωτικής χώρας.

Για υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε διαφορετικά κέντρα, ξεχωριστές βεβαιώσεις για κάθε μάθημα.

Στις περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτείται επιπλέον αναλυτική καταγραφή μαθημάτων και ημερομηνιών εξέτασης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι;

Οι μαθητές καλό είναι να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα και τις βεβαιώσεις αμέσως μετά το τέλος των Πανελλαδικών, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις στην υποβολή της αίτησης.