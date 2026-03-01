Απότομη πτώση σημείωσε το Bitcoin μετά την επίθεση οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να χτυπούν στόχους στο Ιράν.

Το Bitcoin υποχώρησε έως και 3,8% στα 63.038 δολάρια, ενώ το Ether υποχώρησε κατά 4,5% στα 1.835 δολάρια.

Περίπου 128 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση χάθηκαν από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αμέσως μετά την είδηση, σύμφωνα με στοιχεία από το CoinGecko.

Οι απώλειες διευρύνουν ένα πολύμηνο sell-off στις αγορές κρυπτονομισμάτων, που ξεκίνησε με τη ρευστοποίηση περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μοχλευμένες θέσεις τον Οκτώβριο, λίγες μέρες αφότου το Bitcoin έφτασε στο υψηλό των 126.000 δολαρίων.

Η ένταση με το Ιράν πυροδότησε νευρικότητα και στο πετρέλαιο.

Πηγή: ot.gr