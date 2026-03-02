Έντονη είναι η ανησυχία στις αγορές του φυσικού αερίου από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Η διαπραγμάτευση για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο στην πλατφόρμα TTF έχει εκτοξεύσει τα συμβόλαια Απριλίου κατά 22% υψηλότερα σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Στα 38 με 39 ευρώ/MWh το αέριο λόγω Ιράν

Η εικόνα από το TTF δείχνει ότι οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σήμερα 2 Μαρτίου στα 38 με 39 ευρώ/MWh, όταν την περασμένη Παρασκευή οι τιμές έκλεισαν κοντά στα 32 ευρώ/MWh.

Στη διάρκεια των πρώτων λεπτών της συνεδρίασης το φυσικό αέριο ξεπέρασε και τα 39 ευρώ/MWh φτάνοντας στα 39,3 ευρώ.

Τι ανησυχεί την αγορά

Αναλυτές αποδίδουν την άνοδο της τιμής του TTF στην αύξηση των τιμών της αγοράς πετρελαίου. Πάντα όταν το αργό ανεβαίνει από κοντά του ακολουθεί και το φυσικό αέριο.

Ωστόσο, η μεγάλη ανησυχία των επενδυτών έχει να κάνει με την τύχη των ποσοτήτων LNG που διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αν και βέβαια τα στοιχεία που παρουσιάζονται δείχνουν την Ευρώπη λιγότερο εκτεθειμένη. Ωστόσο ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλούν αβεβαιότητες ως προς τις συνθήκες της αγοράς που θα διαμορφωθούν.

Η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και εν προκειμένω λόγω της μείωσης των ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη Ρωσία, τεράστιο μέρος των ενεργειακών της αναγκών καλύπτεται από LNG.

Ο πόλεμος στο Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ και το LNG

Από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται το 20% των ποσοτήτων LNG παγκοσμίως. Το 2025 εξήχθησαν από τα Στενά του Ορμούζ 110 δισ. κυβικά μέτρα LNG. Μέγεθος που αντιστοιχεί στο 75% των εισαγωγών υγροποιημένου αερίου της Ευρώπης. Πάντως η έκθεση της Ευρώπης απέναντι στις ποσότητες LNG που θα λείψουν από την αγορά (αυτές που εξάγονται από τις χώρες του Περσικού Κόλπου) είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Καθώς για την Ευρώπη διέρχεται από τα Στενά λιγότερο από το 10% του LNG. Αντιστοιχεί σε περίπου 3% της προμήθειας αερίου της περιοχής.

Το 90% του LNG που εξάγεται από τα Στενά του Ορμούζ κατευθύνεται στην Ασία. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν στο 25% των εισαγωγών LNG της περιοχής. Η Κίνα αν και είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG των ποσοτήτων που διέρχονται από το Ορμούζ εντούτοις η έκθεση της είναι περιορισμένη: Το Ορμούζ αντιστοιχεί σε μόλις 7% των αναγκών της συνολικής προμήθειας της σε φυσικό αέριο. Το συγκεκριμένο καύσιμο δε, είναι οριακό στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής της Κίνας. Α

ντίθετα το μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και η Ινδία που εισάγουν από τα Στενά του Ορμούζ το 65% του LNG που χρειάζονται. Αντιστοιχεί στο 30% της προμήθειας τους σε φυσικό αέριο.

Πηγή ΟΤ