Στην τελική ευθεία πριν το Πάσχα και την επίσημη λήξη της τρέχουσας θεατρικής σεζόν, οι παραστάσεις που συνεχίζονται ή κάνουν τώρα πρεμιέρα, έχουν κλασικό ρεαλισμό, ψυχολογική ένταση και σύγχρονη αισθητική. Από τη νουάρ ατμόσφαιρα του «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» των έμπειρων θεατρικών συγγραφέων Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα μέχρι τον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχοφ που μόλις έκανε πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο με τη μουσικότητα που υπαγορεύει η προσέγγιση του Έκτορα Λυγίζου, συναντάμε έργα που συγκινούν.

Με τον Τσέχοφ καταπιάνεται και ο Γιάννης Χουβαρδάς σκηνοθετώντας τον «Ιβάνοφ» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης συνεχίζεται το «Cleansed» της Σάρα Κέιν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Η ομάδα Elephas Tiliensis βουτάει στον υπαρξιακό κόσμο του Ουελμπέκ και του τελευταίου του μυθιστορήματος Aneantir (Εκμηδένιση) σε παγκόσμια πρεμιέρα, την ίδια ώρα που ο «Σωσμένος» του Έντουαρντ Μποντ ανεβαίνει από την ομάδα Cartel. Ο Μάριος Τσάγκαρης προτείνει μια διαφορετική θεατρική εμπειρία μέσω του«LO» και στη γειτονιά του Μεταξουργείου, η Γιασεμί Κηλαηδόνη με τις Παναγιώτα Βλαντή και Χρύσα Βακάλη συνεχίζουν την αναμέτρησή τους με την δημοφιλή «Πλεξούδα» της Λετισιά Κολομπανί.

«Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα

Από 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πειραιώς 131

Καλοκαίρι, αρχές δεκαετίας του 1950, σε ένα νησί του Αργοσαρωνικού η νεαρή Λένα Δροσίνου προσκαλεί στο εξοχικό της δύο φιλικά ζευγάρια και τους θείους της για ολιγοήμερες διακοπές. Αυτό που ξεκινά ως ανέμελη καλοκαιρινή συνάντηση μετατρέπεται σε γρήγορα σε αλυσίδα μυστηριωδών γεγονότων, όταν μια αποτυχημένη απόπειρα φόνου ακολουθείται από δολοφονίες.

Αστυνομικό θρίλερ και κωμωδία χαρακτήρων με συνεχείς ανατροπείς, σε μια ιστορία που φέρει που φέρει την αύρα της δεκαετίας του ’50 από το δίδυμο – στο σενάριο και τη σκηνοθεσία – Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. Ηθοποιοί: Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Μανώλης Κλωνάρης, Άννα Μενενάκου, Φωτεινή Ντεμίρη, Δανάη Παππά, Γιάννης Σίντος, Δανάη Τάγαρη και Μαρία Φιλίππου.

«Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχoφ

Από 26 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Με όρους ενός ιδιότυπου «μουσικού ρεαλισμού» – όπου η παρτιτούρα είναι το κείμενο και τα μουσικά όργανα οι ανθρώπινες φωνές – ένας 11μελής θίασος καλείται να ενσαρκώσει το τελευταίο έργο του Τσέχoφ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, αντιμετωπίζοντας το τσεχoφικό κύκνειο άσμα ως ένα έργο συνόλου. Η σκηνοθετική υπογραφή του Λυγίζου δίνει έμφαση στη ρυθμική διάσταση του έργου, παρέχοντας μια σύγχρονη ανάγνωση πάνω στο κλασικό έργο.

Σημειώνεται ότι είναι μόλις η τρίτη φορά που ο Βυσσινόκηπος ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, 41 χρόνια μετά από την παράσταση σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη και 58 από εκείνη σε σκηνοθεσία του Τάκη Μουζενίδη. Ηθοποιοί: Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου*, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Ράνια Οικονομίδου*, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης – *Σε διπλή διανομή

«Cleansed» της Σάρα Κέιν

Από 5 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ένα από τα πιο ακραία, βίαια και ποιητικά έργα της σύγχρονης ευρωπαϊκής δραματουργίας και του in-yer-face theatre, γραμμένο από τη Σάρα Κέιν, παρουσιάζεται φέτος με επιτυχία σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.

Η δράση εκτυλίσσεται σε έναν εφιαλτικό, κλειστό χώρο που μοιάζει ταυτόχρονα με πανεπιστήμιο, στρατόπεδο συγκέντρωσης, ψυχιατρικό ίδρυμα και φυλακή. Εκεί μια πανίσχυρη μορφή εξουσίας, ο Τίνκερ, υποβάλλει τους ανθρώπους σε ακραία σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια, στο όνομα ενός διεστραμμένου «εξαγνισμού». Ηθοποιοί: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζηγούρης, Θανάσης Ραφτόπουλος

«Η πλεξούδα» της Λετισιά Κολομπανί

Από 17 Ιανουαρίου στο Θέατρο Μεταξουργείο

Πρώτη θεατρική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Λετισιά Κολομπανί σε μετάφραση του Γιάννη Στρίγκου και σκηνοθεσία της Κυριακής Σπανού. Πρόκειται για ένα εκδοτικό φαινόμενο που έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες με πάνω από 10 εκατομμύρια αναγνώστες.

θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένας φόρος τιμής στο θάρρος των γυναικών. Ηρωίδες του τρείς γυναίκες της σύγχρονης εποχής. Τρεις γυναίκες που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες. Τρεις γυναίκες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μα κινούνται χωρίς να το ξέρουν πάνω σε κοινούς άξονες. Σε εκείνους που πηγαίνουν κόντρα στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, στην περιθωριοποίηση, στην αμφισβήτηση, στο μίσος, στον ρατσισμό, στην περιφρόνηση. Ηθοποιοί: Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή, Γιασεμί Κηλαηδόνη

«Aneantir (Εκμηδένιση)» του Μισέλ Ουελμπέκ

Από 5 Μαρτίου στο Θέατρο Ροές

Σε μια σύγχρονη Γαλλία σε υπαρξιακή και πολιτική αποσύνθεση, ανεξήγητες τρομοκρατικές επιθέσεις σε θαλάσσιες μεταφορές προκαλούν παγκόσμιο σοκ. Παράλληλα, οι ήρωες κινούνται μέσα σε έναν κόσμο ψυχικής κόπωσης, μοναξιάς και συναισθηματικής αδυναμίας. Είναι η πρώτη θεατρική μεταφορά παγκοσμίως του τελευταίου μυθιστορήματος του Μισέλ Ουελμπέκ, μια παράσταση που ολοκληρώνει, μετά τη Σερατονίνη, έναν άτυπο σκηνικό κύκλο πάνω στο έργο του Γάλλου συγγραφέα από την ομάδα Elephas Tiliensis.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η θεματική της επιβίωσης και της κατάρρευσης των ανθρώπινων δεσμών, καθώς και η αγάπη ως τελευταίο καταφύγιο και γραμμή άμυνας απέναντι στην κυριαρχία του μηδενισμού. Ηθοποιοί: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Ελίνα Παντελεμίδου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου

«Ιβάνοφ» του Αντόν Τσέχοφ

Από 23 Ιανουαρίου στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ο Γιάννης Χουβαρδάς καταπιάνεται με το έργο του Τσέχοφ για τέταρτη φορά. Ο Νικολάι Ιβάνοφ, κάποτε ιδεολόγος και γεμάτος όνειρα, τώρα βρίσκεται χρεωμένος και παγιδευμένος σε έναν κοινωνικό κύκλο που τον απορρίπτει και εξαντλεί τη θέλησή του.

Η μετάφραση του Λεωνίδα Καρατζά και η διασκευή του έργου από τον Γιάννη Χουβαρδά αναδεικνύουν την ψυχολογική ένταση, την ειρωνεία και την υπαρξιακή κρίση του πρωταγωνιστή, ενώ η μουσική και τα τραγούδια του Blaine Reininger ενισχύουν το δράμα. Ηθοποιοί: Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Νταλιάνης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Χατζόπουλος, Θανάσης Δόβρης, Αλεξάνδρα Καζάζου, Κατερίνα Λυπηρίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης, Νικόλας Χανακούλας, Ευάγγελος Βογιατζής

«LO» Του Μάριου Τσάγκαρη

Από 16 Φεβρουαρίου στο BIOS Κάτω Σκηνή

Μια υβριδική θεατρική φόρμα ανάμεσα στο θέατρο, την περφόρμανς και το κλάμπινγκ, το LO συνομιλεί άμεσα με την σύγχρονη τεχνολογική δυστοπία, τη μαζική επιτήρηση και την κρίση των ανθρώπινων σχέσεων. Η παράσταση δεν λειτουργεί ως «κανονικό» θέατρο, αλλά ως immersive clul-καμπαρέ εμπειρία όπου οι θεατές στέκονται όρθιοι και κινούνται στον χώρο, ενώ καταργείται το όριο σκηνής-πλατείας.

Πρόκειται για ένα μελλοντολογικό νουάρ στο οποίο ο έρωτας ανάμεσα σε μια αρτίστα καμπαρέ-cyborg και έναν δολοφόνο είναι καταδικασμένος, όπως συμβαίνει στην ταινία Λόλα (1964) και τη νουβέλα Do Androids Dreams of Electric Dreams? του Φίλιπ Κ. Ντικ, από όπου και εμπνέεται τα έργο του Μάριου Τσάγκαρη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Παπακώστα. Ηθοποιοί: Κατερίνα Παρισινού, Γιώργος Τριανταφύλλου, Λίνα Πάτσιου, Θεοδόσης Σκαρβέλης, Πασέ Κολοφωτιάς, Χρύσα Βουλουτάκη, Λευτέρης Παπακώστας.

«Σωσμένος» του Έντουαρντ Μποντ

Από 6 Μαρτίου στον Τεχνοχώρο Cartel

Η ομάδα Cartel, μετά την παράσταση Άνθρωποι και ποντίκια, επανέρχεται με τον «Σωσμένο» του Έντουαρντ Μποντ, έργο γραμμένο το 1965 από ένα ριζοσπαστικό και πολιτικοποιημένο δημιουργό της βρετανικής σκηνής – προπομπό του μεταγενέστερου θεατρικού ρεύματος «in-yer-face». Ο Σωσμένος είναι επηρεασμένος από τα προσωπικά βιώματα του συγγραφέα στη φτώχεια, τη βία και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Η δράση εκτυλίσσεται σε μια εργατική συνοικία του Λονδίνου, όπου μια νεαρή γυναίκα μένει έγκυος εκτός γάμου και έρχεται αντιμέτωπη με την κοινωνική απόρριψη και την οικογενειακή αδιαφορία.

