Η Ιωάννα Πορτόλου και η ομάδα χορού Griffón παρουσιάζουν τη νέα τους παράσταση “Superstar” στο ΠΛΥΦΑ (Κτήριο 7A) από τις 20 Φεβρουαρίου και για έξι μοναδικές παραστάσεις έως και την 1η Μαρτίου 2026, στις 21:00.

Το “Superstar” είναι ένα ηλεκτρισμένο έργο για τη δίψα της αναγνώρισης και τα όρια της αντοχής. Σε μια σκηνή-αρένα, με το κοινό σε απόσταση αναπνοής, οι Ιωάννα Αποστόλου, Κωνσταντίνα Μπάρκουλη και Θεανώ Ξυδιά κινούνται ακατάπαυστα ανάμεσα στη φιλοδοξία και την εξάντληση, μέσα στους υποβλητικούς ηλεκτρονικούς ήχους του Αντώνη Παλάσκα.

Ο δρόμος προς την κορυφή μπορεί να είναι συνώνυμος με την αυτοκαταστροφή ή μπορεί να είναι μια πράξη ολοκλήρωσης και ελευθερίας.

Το “Superstar” της Ιωάννας Πορτόλου και της ομάδας χορού Griffón εξερευνά το εύρος της ταυτότητας, των προσωπικών ορίων και της αναζήτησης της συνεχούς αναγνώρισης σε ένα αδηφάγο σύστημα.

Σε ένα σκηνικό χώρο που θυμίζει ρινγκ, οι τρεις χορεύτριες δημιουργούν μια απόκοσμη και άγρια συναυλία, δοκιμάζουν τα όριά τους και μεταμορφώνουν τη σκηνή σε μια αχόρταγη αρένα, όπου το θέαμα έχει πάντα τον πρώτο λόγο.

Μέσα από ένα αρχείο εικόνων, κινητικών υλικών και αφηγήσεων, το “Superstar” αποπειράται να συνομιλήσει με τις εσωτερικές αντιφάσεις που κρύβονται πίσω από τη δημόσια λάμψη και γίνεται υπαρξιακό ερώτημα για το μέχρι πού αντέχουμε ή τολμάμε να φτάσουμε.

Ταυτότητα παράστασης

Χορογραφία: Ιωάννα Πορτόλου

Μουσική: Αντώνης Παλάσκας

Δραματουργία: Δήμητρα Μητροπούλου

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθοί ενδυματολόγου: Μαρία Αλεξάνδρου, Δήμητρα Σταυρίδου

Διεύθυνση παραγωγής: Χριστίνα Πολυχρονιάδου

Ερμηνεύουν: Ιωάννα Αποστόλου, Κωνσταντίνα Μπάρκουλη, Θεανώ Ξυδιά

INFO ΠΛΥΦΑ, Κτήριο 7Α (Κορυτσάς 39, Βοτανικός). Ημερομηνίες παραστάσεων: 20, 21, 22, 27, 28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2026 . Κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, Διάρκεια: 50’