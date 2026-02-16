Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν εκ των έσω τις τέχνες του θέατρο, του κινηματογράφος και των ψηφιακών μέσων και να δημιουργήσουν το δικό τους συλλογικό έργο τέχνης θα έχουν οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων με την καινοτόμα δράση «Ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός στη Σκηνή του Ψηφιακού μας Κόσμου».

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα (open call) προς τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά και της Αττικής για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός στη Σκηνή του Ψηφιακού μας Κόσμου». Μαθητές και μαθήτριες από την Α’ Γυμνασίου έως και τη Γ’ Λυκείου καλούνται να γίνουν συν-δημιουργοί ενός πρωτότυπου πολυμεσικού έργου, συνδυάζοντας θέατρο, κινηματογράφο και ψηφιακά μέσα, με κεντρικό θεματικό άξονα φέτος το πρόσωπο της μάνας στη λαϊκή μας παράδοση.

Μέσα από κείμενα όπως «Η Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη και το λαϊκό παραμύθι «Ήλιος, αυγερινός και πούλια», οι έφηβοι θα εξερευνήσουν τις διαφορετικές όψεις της μητρότητας -από τη σκοτεινή έως την απόλυτη και τρυφερή αγάπη- μεταφέροντάς τες στη σκηνή με σύγχρονες ψηφιακές φόρμες. Το πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί έως τις 3 Απριλίου 2026 με δωρεάν συμμετοχή, δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να περάσουν από τον ρόλο του θεατή σε εκείνον του δημιουργού, παράγοντας οι ίδιοι ένα συλλογικό ψηφιακό καλλιτεχνικό έργο.

Μάθε. Εμπνεύσου. Γίνε δημιουργός. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός στη Σκηνή του Ψηφιακού μας Κόσμου».

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2025-2026

Ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός στη Σκηνή του Ψηφιακού μας Κόσμου

Ψηφιακές θεατρικές ιστορίες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το πρόσωπο της μάνας στη λαϊκή μας παράδοση

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ αφουγκράζεται και συνομιλεί με τους νέους, τους μαθητές, το σύγχρονο σχολείο και προτείνει.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τη δημιουργική του ομάδα -πάντα δίπλα στις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές- διοργανώνει για τρίτη χρονιά το πρόγραμμα Η λαϊκή μας παράδοση στη σκηνή του ψηφιακού μας κόσμου και προσκαλεί τους/τις μαθητές/ριες να γίνουν μέρος του, να εμπνευστούν, να συνεργαστούν και τέλος να συν-δημιουργήσουν χτίζοντας ένα θεατρικό, κινηματογραφικό ψηφιακό σύμπαν.

Ένα πρωτότυπο και μοναδικής δυναμικής ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, αλλά και ευρύτερα της Περιφέρειας Αττικής.

Απευθύνεται σε μαθητές/ριες Α’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου.

Περίοδος Υλοποίησης: 16 Φεβρουαρίου έως 3 Απριλίου 2026

Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 3 ώρες με διάλειμμα, 10.00-13.00.

Χώροι διεξαγωγής: Φουαγιέ Α’ & σκηνή Ωμέγα – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Μέγιστος αριθμός θέσεων ανά ημέρα: 30 σε κάθε χώρο, 60 στο σύνολο (αναλογικά περίπου δύο τμήματα σχολείου ανά ημέρα).

Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ (η σχολική μονάδα καλύπτει μόνο τα έξοδα μετακίνησης από και προς το ΔΘΠ).

Όταν το παρελθόν δεν είναι, τελικά, και τόσο ξένο. Όταν το παρελθόν μας εμπνέει.

Οι σημερινοί έφηβοι βρίσκονται ακόμα κοντά στον φυσικό τρόπο χρήσης της ανθρώπινης φωνής και του σώματος, μια που δεν τους χωρίζουν πολλά χρόνια από την παιδική ηλικία, ενώ την ίδια στιγμή σκέφτονται, επικοινωνούν και εξελίσσονται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Μετά τους δύο πρώτους κύκλους, στους οποίους συμμετείχαν 3.500 μαθητές/ριες, που ασχολήθηκαν με τα έργα Γκόλφω του Σπυρίδωνα Περεσιάδη, Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου και τα δημοτικά τραγούδια Του Νεκρού Αδελφού και Του Γιοφυριού της Άρτας, στον φετινό τρίτο (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025), το πρόσωπο της μάνας, οι διαφορετικές εκφάνσεις και σημασίες του, θα παρουσιάζεται κάθε φορά πάνω στην θεατρική σκηνή, μέσα από νέες φόρμες, με την χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Έτσι, φέτος, το ένα κείμενο εργασίας θα είναι η “Φόνισσα” του Παπαδιαμάντη, παρουσιάζοντας την “άγρια/σκοτεινή” πλευρά της μητρότητας, ενώ το δεύτερο θα είναι το λαϊκό παραμύθι της Θεσσαλίας (όπως εμφανίζεται στην κλασική συλλογή της Μαρούλας Κλιάφα) “Ήλιος, αυγερινός και πούλια”, αναδεικνύοντας την τρυφερή, μοναδική και απέραντη αγάπη. Ως επιπλέον παράλληλο υλικό από την λαϊκή μας παράδοση εντάσσεται -και στα δύο παραπάνω- το δημοτικό νανούρισμα “Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά”.

Πώς εκφέρονται και πώς χορογραφούνται σήμερα τα δημοτικά τραγούδια; Τι κοινό έχουν με το hip hop; Ποια σχέση έχει το δημοτικό τραγούδι και η συντριπτική γλώσσα του Παπαδιαμάντη με τα cyborgs και τα avatars, ή ακόμη και με τον κόσμο του ονείρου ή εκείνον της μαγείας; Πού βρίσκεται το πρόσωπο της μάνας σήμερα; Η μοναδική, η απόλυτη αγάπη, η συντροφιά και παρηγοριά ζωής. Πώς χάνεται ένας νέος και μια νέα, σήμερα, στην αγκαλιά της;

Τι αξίζει να έχουμε στο νου και στις πνευματικές μας αποσκευές προκειμένου να παρακολουθήσουμε και να ενσωματώσουμε τις ψηφιακές εξελίξεις του σήμερα, ταυτόχρονα διατηρώντας τη μνήμη μας, ανθρώπινη, θεατρική, κινηματογραφική;

Γιατί η παράδοση, η ελληνική γλώσσα, κείμενα, τραγούδια και θεατρικά έργα τόσο παλιά εξακολουθούν να μας αφορούν σήμερα; Με ποιους τρόπους μπορούν να εξακολουθήσουν να μας αφορούν;

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά επαγγελματίες καλλιτέχνες των ψηφιακών μέσων και της σκηνής του θεάτρου, της σκηνογραφίας, του κινηματογράφου, της μουσικής, της δραματουργίας, συμπράττουν και καθοδηγούν τους/τις μαθητές/ριες από το στάδιο της γνώσης στη σύλληψη-έμπνευση μέχρι την τελική υλοποίηση ενός έργου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να πυροδοτήσει με δημιουργικούς πειραματισμούς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και να ενεργοποιήσει την φαντασία, τη φωνή και το σώμα τους με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα.

Στόχος: Οι έφηβοι/ες να οικοδομήσουν μέσα από την δική τους γλώσσα, με την χρήση κάμερας, μουσικής και εικόνας, την δική τους, προσωπική σύνδεση με τον λαϊκό πολιτισμό και να πετύχουν την εξοικείωσή τους με τα λογοτεχνικά είδη που ανήκουν σε αυτόν. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές/ριες θα μπορέσουν να συναντηθούν, να ξανασυστηθούν και να συνομιλήσουν με τον λαϊκό πολιτισμό μας, μέσω της χρήσης αυτών των οικείων για αυτούς/ές νέων μέσων. Επαναπροσδιορίζουν και εξερευνούν, λοιπόν, τα κείμενα αυτά μέσω μιας δημιουργικής διαδικασίας κοντά στον δικό τους τρόπο σκέψης και αφομοίωσης, που συνδυάζει την σωματικότητα με τα πολυμέσα και τα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα: Η εκ νέου καλλιτεχνική μεταμόρφωση ήδη γνωστών κειμένων και ιστοριών. Μια συλλογική δουλειά βασισμένη στην ελευθερία της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών/ριών βασισμένη σε μέρη των κειμένων που οι ίδιοι έχουν επιλέξει. Οι συμμετέχοντες/ουσες ΠΑΡΑΓΟΥΝ ένα συλλογικό έργο τέχνης (πολυμεσικό ψηφιακό έργο), ανάμεσα στο θέατρο και τον κινηματογράφο, ανάμεσα στο τότε και το τώρα. Από δέκτες μιας πληροφορίας γίνονται πομποί και η φαντασία τους προκαλείται για να πλάσει νέα σύμπαντα.

Αναλυτική Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις

Αρχικά, προ της επίσκεψης των μαθητών/ριών στο Θέατρο, εμψυχωτής-θεατρολόγος επισκέπτεται τη σχολική μονάδα και παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους/στις μελλοντικούς/ές συμμετέχοντες/ουσες.

Έπειτα, σε προγραμματισμένη ημερομηνία, το σχολείο επισκέπτεται το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου η δράση λαμβάνει χώρα και διαρθρώνεται ως εξής:

– Ομαδικές Ασκήσεις για ενεργοποίηση του σώματος και του λόγου.

– Καταμερισμός σε τέσσερις (4) ομάδες εργασίας [1.Μουσικης – Ήχου 2.Υποκριτικής 3.Κοστούμια/Σκηνικά 4.Σκηνοθεσία] και δημιουργία ιστορίας – σεναρίου

– Πρόβα με τη συμμετοχή όλων των ομάδων

– Γύρισμα («παραγωγή») του νέου έργου

– Διάλειμμα

– Οι μαθητές/ριες παρακολουθούν το υλικό που δημιούργησαν (ένα πολύ μικρό βίντεο) και ακολουθεί συζήτηση για την καλλιτεχνική διαδικασία.

Συντελεστές

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΘΠ: Νίκος Διαμαντής

Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Γιάννης Μαργαρίτης

Βοηθός Καλλιτεχνικού Υπεύθυνου: Κωνσταντίνος Κυριακού

Υπεύθυνη Παραγωγής: Βίκυ Μαυρογόνατου

Επιστημονική Σύμβουλος: Αγγελική Πούλου

Συντονιστής Προγράμματος: Άρης Λάσκος

Υπεύθυνος Οργανογράμματος Επισκεψιμότητας: Ανδρέας Κολίσογλου

Υπεύθυνος Συντονιστής έργου: Τάσος Πυργιέρης

Υπηρεσίες Νοηματικής Μετάφρασης: Σοφία Ρομπόλη

Θεατρολόγοι: Εύα Πουλή, Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση

Υπηρεσίες διασκευής κειμένων σε κόμικ και εκτύπωση αυτών: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Υπηρεσίες παραγωγής: GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος: GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

Υπηρεσίες Δημοσιότητας: «TQS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Υπεύθυνη Πράξης: Φωτεινή Μουτεσίδου

Τεχνικός Φώτων: Παναγιώτης Ψύχας

Τεχνικός Ήχου: Γιάννης Φουντουλάκης

Τεχνικός Φώτων-Ήχου: Ιωσήφ Τζιαμπαζίδης

Φροντιστές: Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Αντώνης Ανδρουλιδάκης

Ομάδα Δημιουργικού

Σκηνοθέτες: Αλέκος Μπουρελιάς, Χρήστος Μπουρελιάς

Διαδραστικοί Σχεδιαστές: Ελένη Ξυνογαλά, Άννα-Μαρία Γαλάνη

Σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Ενδυματολόγος: Άση Δημητρολοπούλου

Μουσικοί: Κώστας Βόμβολος, Γιώτα Δημητρακοπούλου

Χορογράφος: Κατερίνα Παρισσινού

Ηθοποιοί: Αντιγόνη Αλικάκου, Δανάη Γραμμένου, Βασίλης Λέμπερος, Χριστίνα Μωρόγιαννη, Δανάη Παπουτσή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός στη Σκηνή του Ψηφιακού μας Κόσμου» διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και θα υλοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο πλαίσιο της Πράξης «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ» (κωδ. MIS 6018165), η οποία είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021‑2027» του ΕΣΠΑ 2021‑2027, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Δήμου Πειραιά, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για δηλώσεις συμμετοχής: Μέσω e-mail: laikospolitismos.dithepi@gmail.com & τηλεφωνικά: 2130340993 (ώρες 10:00 – 15:00). Συντονιστής προγράμματος -πληροφορίες/κρατήσεις: Άρης Λάσκος