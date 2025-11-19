Όταν ανέβασε ο Λευτέρης Βογιατζής το «Cleansed» («Καθαροί πια»), πριν από 25 χρόνια, το κοινό σοκαρίστηκε –όχι άδικα– από το έργο της Σάρα Κέιν. Ωστόσο η ποίηση και η δύναμή του (αλλά και η βία του) δεν θα μπορούσαν ν’ αφήσουν κανένα ασυγκίνητο. Ο Δημήτρης Καραντζάς, μαζί μ’ έναν εξαιρετικό θίασο, προτείνει τη δική του εκδοχή γι’ αυτή τη βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Και φέρνει στη σκηνή επτά πρόσωπα που ζουν μέσα σ’ ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα αναζητώντας την ταυτότητά τους και μαζί την επιβεβαίωση της διαφορετικότητάς τους.

Παίζουν: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος

Συντελεστές: Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς, Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος, Μουσική: Γιώργος Ραμαντάνης, Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος, Φωτογραφίες & Trailer: Γκέλυ Καλαμπάκα, Επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις: Ολγα Παυλάτου, Social Media: Renegade Media, Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Info

Θέατρο: Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, Πειραιώς 206, Ταύρος, τηλ.: 210 3418550

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 5 Δεκεμβρίου – 28 Φεβρουαρίου

Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 19:00 Πέμ.: 20:00 Παρ.-Σάβ.: 21:00 Σάβ.: 17:30

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 18€-25€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Cleansed (Καθαροί πια)» από το inTickets.