5 το πρωί: Οι νέες απειλές του Πούτιν – Τα πορίσματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο μαχητής Ολυμπιακός
1
Τραβάει ξανά το σχοινί ο Πούτιν
- Απειλές Πούτιν: Σε ομιλία του προς την FSB ανήμερα της επετείου της εισβολής στην Ουκρανία, ο Ρώσος Πρόεδρος διακήρυξε την αποτυχία της προσπάθειας για «στρατηγική ήττα» της Ρωσίας και κατηγόρησε το Κίεβο και τις δυτικές δυνάμεις για στροφή σε πρακτικές «τρομοκρατίας» και σαμποτάζ κατά ενεργειακών υποδομών, προειδοποιώντας για συνέπειες που θα ξεπεράσουν το «σημείο χωρίς επιστροφή».
- Συντονισμένη διάψευση: Το Κίεβο, το Παρίσι και το Λονδίνο απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Μόσχας ως «παράλογα ψεύδη» και «κατάφωρη παραπληροφόρηση», με τη βρετανική κυβέρνηση να αποδίδει τη ρωσική ρητορική σε απόπειρα αντιπερισπασμού από τη νέα διεθνή δέσμη στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
- Κλιμάκωση της ευρωπαϊκής πίεσης προς τη Μόσχα: Κατά τη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Κίεβο για την 4η επέτειο της ρωσικής εισβολής, ο Πρόεδρος Ζελένσκι απηύθυνε επείγουσα έκκληση για ενίσχυση της στρατιωτικής και ενεργειακής βοήθειας καταγγέλλοντας τις ουγγρικές ενστάσεις, ενώ οι Εμμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς ζήτησαν την άμεση εκταμίευση του δανείου των 90 δισ. ευρώ και την αυστηροποίηση των κυρώσεων, εμφανιζόμενοι σκεπτικοί για τις προοπτικές ειρήνης παρά τις επικείμενες τριμερείς διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.
2
Νέα κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Αίτημα αντιπολίτευσης για Προανακριτική: Κατά τη διάρκεια της Τρίτης ανακοινώθηκαν τα πορίσματα για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζήτησαν τη σύσταση Επιτροπής για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Τους καταλογίζουν συνέργεια και ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κάνοντας λόγο για ένα συστηματικό δίκτυο εικονικών δικαιούχων, τεχνητής «επιλεξιμότητας» και παράκαμψης ελέγχων που προκάλεσε ζημία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
- Απόρριψη ποινικών ευθυνών από την Κυβέρνηση: Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας αρνείται οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή πολιτικών προσώπων, χαρακτηρίζοντας τα προβλήματα του Οργανισμού ως «διαχρονικά και διακομματικά». Η κυβερνητική πλειοψηφία υποστηρίζει ότι οι υπουργικοί χειρισμοί κινήθηκαν εντός των ορίων της διοικητικής εποπτείας, ενώ αποδίδει ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ για την εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» και καταγγέλλει πελατειακές πρακτικές που συνδέονται με στελέχη του ΠαΣοΚ.
- Σύγκρουση και για τη λογοδοσία: Η αντιπαράθεση λαμβάνει βαθιά πολιτικό χαρακτήρα, με την αντιπολίτευση να υπογραμμίζει ότι η κεντρική εποπτεία του πρωθυπουργικού γραφείου συνεπάγεται αντικειμενική πολιτική ευθύνη για τη θεσμική αποδυνάμωση των ελέγχων. Αντιθέτως, η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προτάσσει τη θεσμική ορθότητα της διαδικασίας και τη δέσμευσή της για εξυγίανση και διαφάνεια στη διανομή των αγροτικών ενισχύσεων.
3
Νέα εποχή στη στρατιωτική θητεία με αυξημένη εκπαίδευση και αποζημιώσεις
- Νέο μοντέλο εκπαίδευσης και δομής θητείας: Από την Α’ ΕΣΣΟ 2026 (στις 24–27 Φεβρουαρίου) εφαρμόζεται νέο πλαίσιο στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με 10 εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης και 4 εβδομάδες ειδικής εκπαίδευσης με πιστοποίηση. Η εκπαίδευση γίνεται πιο απαιτητική και τεχνολογικά αναβαθμισμένη (αυξημένες βολές, νυχτερινή εκπαίδευση, drones, εξομοιωτές), ενώ οι ειδικότητες μειώνονται από 46 σε 19 ώστε να καλύπτουν σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες.
- Τοποθετήσεις και διάρκεια θητείας: Το 70% των στρατευσίμων μετατίθεται άμεσα σε επιχειρησιακές μονάδες, κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές. Η θητεία παραμένει 12μηνη, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, ΕΛΔΥΚ και στην Προεδρική Φρουρά, που ολοκληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σε 9 μήνες. Η κατάταξη γίνεται τέσσερις φορές τον χρόνο (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο).
- Αύξηση αποζημιώσεων και βελτίωση συνθηκών: Προβλέπεται σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης (100 ευρώ στην παραμεθόριο, 50 ευρώ στην ενδοχώρα, έως 200 ευρώ με κοινωνικά κριτήρια) και αναβάθμιση της σίτισης. Στόχος είναι η διαμόρφωση καλύτερα εκπαιδευμένων εφέδρων και η σύνδεση της θητείας με ουσιαστικές δεξιότητες χρήσιμες και μετά την απόλυση.
4
Διατλαντική ενεργειακή σύμπραξη για τον Κάθετο Διάδρομο
- Γεωπολιτική αναβάθμιση: Τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου από το Donald J. Trump Institute of Peace στην Ουάσιγκτον. Όπως τόνισε, η ενέργεια αποτελεί βασικό άξονα διατλαντικής συνεργασίας, με την ΕΕ να απορροφά σχεδόν το 60% των αμερικανικών εξαγωγών LNG.
- Ενεργειακή συμμαχία: Κοινή δήλωση για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου υπέγραψαν 13 χώρες της Ευρώπης και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο περιθώριο της Συνόδου «Transatlantic Gas Security Summit». Από ελληνικής πλευράς υπέγραψε ο Σταύρος Παπασταύρου, με τη δήλωση να δίνει έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση των υποδομών, την άρση κανονιστικών εμποδίων και την ένταξη των ουκρανικών υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου στις περιφερειακές αγορές.
- Στρατηγικό στοίχημα για την Ευρώπη: Ο Κάθετος Διάδρομος παρουσιάστηκε ως έργο-κλειδί που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης. Με τη συμμετοχή κολοσσών όπως η Chevron και η ExxonMobil, η Ελλάδα επιδιώκει επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμισμένο ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
5
Έπεσε σαν λιοντάρι ο Ολυμπιακός
- Με ψηλά το κεφάλι: Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα. Μια εξαιρετική εμφάνιση από τους ερυθρόλευκους, που τα είχε όλα εκτός από γκολ.
- Έγραψε ιστορία: Στα άλλα ματς της βραδιάς ξεχωρίζει η μεγάλη πρόκριση της Μπόντο Γκλιμτ η οποία επικράτησε 2-1 της Ίντερ και προκρίθηκε στους «16». Το εισιτήριο πήραν επίσης η Ατλέτικο, η οποία επικράτησε 4-1 της Μπριζ, και η Νιούκαστλ, η οποία επιβλήθηκε 3-2 της Καραμπάγκ.
- Κλειδώνουν τα εισιτήρια: Απόψε ολοκληρώνονται τα παιχνίδια της φάσης των play offs. Στις 19:45 η Αταλάντα υποδέχεται την Ντόρτμουντ και στις 22.00 έχουμε τις αναμετρήσεις: Γιουβέντους – Γαλατασαράι, Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό και Ρεάλ – Μπενφίκα.
