Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) στην Αυλώνα Αττικής και στην Θήβα ήταν δύο από τις μονάδες όπου παρουσιάστηκαν σήμερα οι οπλίτες της Α΄ ΕΣΣΟ 2026, θέτοντας σε εφαρμογή μια πολιτική επιλογή η οποία φέρει την «υπογραφή» του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αναφορικά με τις αλλαγές στην στρατιωτική θητεία.

Η κατάταξη των στρατευσίμων θα γίνεται πλέον τέσσερις φορές το χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο, ενώ η εκπαίδευση τους θα χωρίζεται πια σε βαθμίδες, αποτυπώνοντας τα νέα δεδομένα όσον αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης των οπλιτών.





Να σημειωθεί πως ο κ. Δένδιας είχε ήδη επισκεφθεί το ΚΕΝ Αυλώνα στις 19 Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος από τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη παρακολουθώντας επίδειξη των διαδικασιών υποδοχής, κατάταξης και εκπαίδευσης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ, εκπαιδευτικές δράσεις, όπως πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά, επίδειξη εξομοιωτών ΣμηΕΑ και εξομοιωτή βολής φορητού οπλισμού.

«Έχουμε απειλή, ζωντανή απειλή, ξαναδιατυπώθηκε παρεμπιπτόντως προ ολίγου, σήμερα (σ.σ. 19/2), η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας», σημείωσε ο κ. Δένδιας κατά την επίσκεψη αυτή.







Συνεπώς, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρεί τις αλλαγές επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα (γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τεχνολογικές εξελίξεις, νέα προσέγγιση στρατιωτικών επιχειρήσεων στις πρόσφατες συρράξεις) με στόχο την παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και την απόκτηση δεξιοτήτων που θα χρησιμεύσουν και μετά τη θητεία.

Οι οπλίτες που κατατάσσονται σήμερα (και μέχρι τις 27/2) ξεκινούν με την αρχική ανάπτυξη της επιχειρησιακής τους ικανότητας, στην συνέχεια περνούν 10 εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης και τέλος 4 εβδομάδες ειδικής εκπαίδευσης.





Η θητεία για όλους ορίζεται στους 12 μήνες πλην λίγων εξαιρέσεων (9 μήνες για όσους είναι πρότακτοι ή πρωτόκλητοι και όσοι επιλεγούν ή επιλέξουν να υπηρετήσουν σε Θράκη και νησιά Αν. Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και στο Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.





