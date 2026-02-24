Σε ομιλία του προς τους άνδρες της υπηρεσίας πληροφοριών FSB σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία με αφορμή την Ημέρα των Υπερασπιστών της Πατρίδας, αλλά και προφανώς θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα ανήμερα της επετείου της ρωσικής εισβολής, προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αφού πρώτα ξεκάθαρισε ότι «ο εχθρός δεν μπορεί να νικήσει την Ρωσία. Αυτό είναι αδύνατο, όμως πραγματικά θέλει και για αυτό δοκιμάζουν τα πάντα», στην συνέχεια προειδοποίησε πως « θα οδηγηθούν στο σημείο χωρίς επιστροφή και μετά θα το μετανιώσουν». Σύμφωνα με τον ίδιο η προσπάθεια για μια στρατηγική ήττα της Ρωσίας απέτυχε και έτσι «ο εχθρός έχει στραφεί στην τρομοκρατία».

Ο Πούτιν μεταξύ άλλων κατηγόρησε την Ουκρανία πως με τη βοήθεια των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, προσπαθεί να σαμποτάρει τη διαδικασία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών απειλώντας, μεταξύ άλλων και τους ρωσικούς αγωγούς ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η άμυνα των ενεργειακών υποδομών και άλλων στρατηγικών εγκαταστάσεων.

Πληροφορίες για προσπάθεια απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος, εμφανίστηκε να κάνει και αναφορά σε διάφορες αναφορές που διαρρέονται εδώ και μερικές ώρες από την Μόσχα, σύμφωνα με τις οποίες, σύμμαχοι της Ουκρανίας ετοιμάζονται να μεταφέρουν κάποιο στοιχεία τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πούτιν «οι αντίπαλοι της Μόσχας πιθανότατα κατανοούν πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ρωσίας ή των ρωσικών δυνάμεων με χρήση κάποιου «πυρηνικού στοιχείου»».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ανέφερε ότι η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με όσα υποστηρίζει ότι είναι προσπάθειες της Ουκρανίας να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.