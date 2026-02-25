Με μπροστάρη τον Αλεξάντερ Σόρλοτ, η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβλήθηκε 4-1 της Μπριζ στο «Μετροπολιτάνο» και πέρασε εύκολα στη φάση των «16» του Champions League.

Ο Νορβηγός άνοιξε το σκορ με σουτ στο 23′ (έπειτα από τραγικό λάθος του Μινιολέ), προτού η βελγική ομάδα ισοφαρίσει με κεφαλιά του Ορντόνιες, απόρροια ενός κόρνερ που εκτέλεσε ο Τζόλης.

Με δυνατό σουτ του Καρντόσο στο 48′, οι «ροχιμπλάνκος» ανέκτησαν το προβάδισμα, ενώ στο 76′ και το 87′ ο Σόρλοτ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Λίγο αργότερα, η Μπόντο/Γκλιμτ σόκαρε ξανά την Ιντερ, αυτή τη φορά με 2-1 στο «Τζουζέπε Μεάτσα», γράφοντας την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας της στη διοργάνωση. Ο Χάουγκε άνοιξε το σκορ στο 58′, ο Εβγέν ζευγάρωσε τα γκολ της νορβηγικής ομάδας στο 72′ και ο Μπαστόνι μείωσε στο 76′.

Την ίδια ώρα, η Νιούκαστλ ζευγάρωσε τις νίκες της επί της Καραμπάγκ, εν προκειμένω με 3-2 στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Οι «καρακάξες» είχαν ήδη προκριθεί μετά το 6-1 του Μπακού και χθες έβγαλαν την… αγγαρεία με σκόρερ τους Τονάλι (4′), Ζοέλιντον (6′) και Μπότμαν (52′). Ντουράν (51′) και Τζαφαρκουλίγεφ (57′), βρήκαν δίχτυα για την Καραμπάγκ, η οποία έπαιξε για την τιμή των όπλων.