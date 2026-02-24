«Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη. Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά την άφιξή του στο Donald J. Trump Institute of Peace στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετέχει στην Υπουργική Σύνοδο που διοργανώνουν ο ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC) με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit», υπό την προεδρία του υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum και του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright.

Ο Κάθετος Διάδρομος διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης

«Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα έργο», επεσήμανε ο Σταύρος Παπασταύρου, «είναι μια στρατηγική συνεργασία, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας. Η Ελλάδα βγαίνει μπροστά».

«Με τη Chevron, με την ExxonMobil, με τον Κάθετο Διάδρομο, η Ελλάδα δυναμώνει. Και αυτό για τον Έλληνα πολίτη σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα χρήματα για την ελληνική οικονομία. Σημαίνει όμως και κάτι ακόμα. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη περηφάνεια για την Πατρίδα μας, που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει», προσέθεσε.

Πάνω από 20 χώρες στην Υπουργική Σύνοδο στην Ουάσιγκτον

Σε συνέχεια της Διάσκεψης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο και των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο Ζάππειο Μέγαρο, το παγκόσμιο ενεργειακό ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Ουάσιγκτον και στην Υπουργική Σύνοδο με τη συμμετοχή κορυφαίων Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, από περισσότερες από 20 χώρες -μεταξύ των οποίων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Η Σύνοδος συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη σύσταση του NEDC. Σημειώνεται ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας είναι ένα συμβουλευτικό όργανο σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ιδρύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2025 από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Δημιουργήθηκε εντός του Εκτελεστικού Γραφείου του Προέδρου για να βοηθήσει στη διαμόρφωση και τον συντονισμό της ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ με στόχο την προώθηση της «αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας».

Ενδεικτικό της σπουδαιότητας της σημερινής συνάντησης είναι ότι ενώ ο αρχικός κατάλογος περιελάμβανε 12 ευρωπαϊκές χώρες, ο τελικός αγγίζει τις 22. Εκτός, από την Ελλάδα θα συμμετέχουν: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ουκρανία.

Επιπλέον, θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ, καθώς και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή Υπουργική Συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, κάτι που αποδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική που αποκτά η ενεργειακή αυτή πρωτοβουλία.

Περισσότερες από 50 ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης

Μεταξύ των περισσοτέρων από 50 εταιρειών που θα συμμετέχουν από 13 χώρες, από πλευράς της Ελλάδας θα είναι ο όμιλος AKTOR, η ΔΕΣΦΑ, η ATLANTIC SEE LNG Trade S.A., η METLEN, η GasTrade, η ΔΕΗ και ο όμιλος ONEX Ship yards & Technologies. Από πλευράς ΗΠΑ θα συμμετέχουν ενεργειακές και επενδυτικές εταιρείες όπως οι: Berkshire Hathaway, Cheniere Energy, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Glencore, S&P Global, Shell USA, Siemens Energy, Woodside Energy Group.

Μεταξύ πολλών άλλων, το «παρών» θα δώσουν επίσης, αντιπροσωπείες Διαχειριστών (TSOs) από τις Bulgartransgaz, TotalEnergies, Orlen, Transgaz.

Αντικείμενο της συνάντησης, όπως και στο P-TEC τον Νοέμβριο, είναι η σύναψη ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών που επιβεβαιώνει την ισχυρή διατλαντική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, με την Ελλάδα να έχει ανοίξει το δρόμο.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώνει το σημαντικό κεφάλαιο που άνοιξε για τη χώρα μας στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC), και αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών που θα επιτρέψουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΠΗΓΗ: ot.gr