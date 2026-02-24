Αξιοπρεπής μέχρι τέλους! Ο Ολυμπιακός έκανε μία ακόμα καλή εμφάνιση στο Champions League, είχε τον απόλυτο έλεγχο στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά δε μπόρεσε να κάνει γκολ τις καλές του στιγμές.

Ετσι, οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν, το οποίο ευνόησε τους Γερμανούς, που προκρίθηκαν στους «16» λόγω της νίκης τους με 2-0 στο ματς των δύο ομάδων στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε στιγμές και ήταν καλός σε όλα τα επίπεδα, υστερώντας μόνο στο γκολ. Το «αντίο» του, πάντως, ήταν σα τη γενική του παρουσία: αξιοπρεπέστατο!

Ευκαιρίες και για τους δύο στο ξεκίνημα

Οι Γερμανοί ξεκίνησαν απειλώντας στο 4′. Ο Σικ πήρε μια κεφαλιά μετά από φοβερή σέντρα από τα δεξιά και αστόχησε για λίγο. Δύο λεπτά αργότερα, ο Τσέχος προσπάθησε να κρεμάσει τον Τζολάκη, όμως αστόχησε.

Οι Πειραιώτες έχασαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 8′. Εξυπνη εκτέλεση κόρνερ, σουτ του Τσικίνιο από το ημικύκλιο και άουτ.

To πρώτο δεκάλεπτο ήταν… φωτιά, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Αυτό, βέβαια, ήταν καλό για τον Ολυμπιακό, που κοντρόλαρε το παιχνίδι και είχε την πρωτοβουλία.

Ο Ολυμπιακός πίεσε τη Λεβερκούζεν, αλλά δεν ήρθε το γκολ

Η πρώτη φάση του δευτέρου μέρους ήρθε στο 50′ και ανήκε στον Ολυμπιακό. Ο ξανά φοβερός Μαρτίνς σούταρε από πλάγια θέση… από το πουθενά, με τον γκολκίπερ να κάνει φοβερή επέμβαση.

Στο 62′, από το πουθενά, η Λεβερκούζεν είχε δοκάρι. Ο Γκριμάλντο πήρε τη μπάλα αριστερά και σούταρε με φοβερή δύναμη. Η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο και έφυγε.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, έπαιζε εξαιρετικά. Είχε στιγμές, πατούσε περιοχή, αλλά δεν έβρισκε το γκολ. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν ως το τέλος. Στις καθυστερήσεις, είχαν φοβερή στιγμή από κόρνερ, όμως η μπάλα δεν κατέληξε στην εστία μετά από διπλή προσπάθεια.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάσκεθ, Γκριμάλντο, Παλάσιος (73′ Φερνάντες), Γκαρθία, Μάσα (46′ Ποκού), Χόφμαν (73′ Κούλμπρεθ), Σικ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης (79′ Σιπιόνι), Έσε, Τσικίνιο (66′ Λουίζ), Μαρτίνς, Ταρέμι (66′ Ελ Κααμπί).