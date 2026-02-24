Με την κατάταξη των στρατευσίμων της Α’ ΕΣΣΟ 2026 στις 24–27 Φεβρουαρίου ξεκινά η εφαρμογή ενός νέου, συνολικού πλαισίου για τη στρατιωτική θητεία, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η μεταρρύθμιση φέρνει αλλαγές σε εκπαίδευση, αποζημίωση, ειδικότητες και καθημερινότητα, με στόχο η θητεία να μην είναι απλώς υποχρέωση αλλά ουσιαστική εμπειρία για τον στρατεύσιμο.

Πώς ήταν και πώς θα γίνει η βασική εκπαίδευση;

Πριν από την εφαρμογή του νέου μοντέλου, η βασική εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων στον Ελληνικός Στρατός διαρκούσε περίπου 5 έως 6 εβδομάδες (ανάλογα με το Όπλο και το Κέντρο Εκπαίδευσης).

Στην πράξη:

Η α’ φάση (ΣΒΕΝ – Στρατιώτης Βασικής Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων) ήταν περίπου 4 εβδομάδες.

Ακολουθούσε σύντομη συμπληρωματική εκπαίδευση πριν τη μετάθεση στη μονάδα.

Το πρόγραμμα βολών και ασκήσεων ήταν πιο περιορισμένο.

Δεν υπήρχε θεσμοθετημένη εκπαίδευση σε drones.

Οι πιστοποιημένες δεξιότητες με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας ήταν ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Με το νέο μοντέλο, η βασική εκπαίδευση ουσιαστικά διπλασιάζεται (10 εβδομάδες) και αποκτά πιο επιχειρησιακό και τεχνολογικό χαρακτήρα. Επίσης, πραγματοποιείται κυρίως στον Στρατό Ξηράς και περιλαμβάνει:

Αυξημένο πρόγραμμα βολών, ακόμα και νυχτερινών.

Εντατικές πορείες και ασκήσεις στο πεδίο.

Εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, πυροπροστασία και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα εκπαίδευση στους χειρισμούς Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones), με θεωρητική κατάρτιση, εξομοιωτές και πρακτικές δοκιμασίες.

Αυτές οι αλλαγές αποσκοπούν στο να εξελιχθεί ο νεοσύλλεκτος σε έναν σύγχρονο και εμπεριστατωμένα εκπαιδευμένο μαχητή.

Εξειδίκευση και επαγγελματικές δεξιότητες

Πέρα από τη βασική εκπαίδευση, εισάγεται ειδική εκπαίδευση 4 εβδομάδων με πιστοποίηση σε δεξιότητες που έχουν επαγγελματική αξία και στην πολιτική ζωή, όπως:

Χειρισμός μηχανημάτων και drones.

Ναυαγοσωστική.

Κυβερνοασφάλεια.

Οπλουργία.

Άλλες πιστοποιημένες ειδικότητες μέσω Μονάδων, Σχολών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Ειδικότητες μειώνονται από 46 σε 19, για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Οι μονάδες και η διάρκεια της θητείας

Μία άλλη σημαντική αλλαγή αφορά την τοποθέτηση στις μονάδες:

Το 70% των στρατευσίμων θα μετατίθενται άμεσα σε επιχειρησιακές μονάδες, ιδίως σε παραμεθόριες περιοχές μετά την εκπαίδευση.

Όσοι υπηρετούν σε Θράκη, νησιά του Αιγαίου, ΕΛΔΥΚ ή στην Προεδρική Φρουρά θα έχουν μειωμένη διάρκεια θητείας 9 μηνών, ενώ η θητεία στην ενδοχώρα παραμένει 12 μήνες.

Αύξηση των αποζημιώσεων

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι η σημαντική αύξηση στη μηνιαία αποζημίωση, που μέχρι σήμερα ήταν συμβολική:

100 ευρώ για όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο (Θράκη, νησιά Αιγαίου, ΕΛΔΥΚ).

50 ευρώ για όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα.

150–200 ευρώ για στρατεύσιμους με ειδικά κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, γονείς, ορφανοί).

Παράλληλα, η αναβάθμιση του συσσιτίου με νέο κανονισμό και αυξημένο διατροφικό αντίτιμο (από 4,50 ευρώ σε 6,40 ευρώ) στοχεύει σε πιο ποιοτική διατροφή.

Πορεία προς μια σύγχρονη θητεία

Η μεταρρύθμιση της θητείας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030» του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και επιχειρεί να αλλάξει τον προσανατολισμό της στρατιωτικής εμπειρίας για τους νεοσύλλεκτους.

Η βασική εκπαίδευση επιμηκύνεται και γίνεται πιο απαιτητική, με έμφαση σε ρεαλιστικά σενάρια, χρήση σύγχρονων οπλικών συστημάτων και εξοικείωση με τεχνολογίες όπως τα μη επανδρωμένα μέσα. Παράλληλα, περιορίζεται ο αριθμός των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες, ενώ εισάγονται πιστοποιήσεις δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν και εκτός στρατεύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην άμεση ενίσχυση των μονάδων πρώτης γραμμής, με ταχύτερη τοποθέτηση των στρατευσίμων σε επιχειρησιακού χαρακτήρα σχηματισμούς. Ταυτόχρονα, η αναπροσαρμογή της μηνιαίας αποζημίωσης και η βελτίωση των συνθηκών σίτισης και διαβίωσης επιχειρούν να αντιμετωπίσουν χρόνιες στρεβλώσεις.

Στόχος είναι η διαμόρφωση εφέδρων με ουσιαστική κατάρτιση, ικανών να ανταποκριθούν σε σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ για τους ίδιους τους νέους η θητεία να συνδέεται με συγκεκριμένη γνώση, εμπειρία και πιστοποιημένες ικανότητες.