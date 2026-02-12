Μετά τη Ντάουνιγκ Στριτ το φάντασμα του Τζέφρι Έπσταϊν επισκέπτεται το κτήριο που έχει συνδεθεί με τον έτερο, εξίσου σημαντικό πυλώνα εξουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, κι ακριβέστερα τη βασιλική οικογένεια, που βλέπει τον τέως πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ να εξελίσσεται σε διαρκές και μεγάλο πρόβλημα για το κύρος του ιστορικού θεσμού.

Πληροφορίες

Τελευταίο επεισόδιο στο ζοφερό κεφάλαιο των σχέσεων του αδελφού του βασιλιά Καρόλου με τον Έπσταϊν η αποκάλυψη ότι ο πρώτος πιθανότατα να διέρρευσε έγγραφες αναφορές εμπιστευτικού χαρακτήρα στον δεύτερο, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του (2001-11) ως ειδικού απεσταλμένου της χώρας για το διεθνές εμπόριο.

Όπως γνωστοποιήθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών της Thames Valley, στα έγγραφα που είδαν τη δημοσιότητα γίνεται αναφορά σε σειρά επισκέψεων του Άντριου σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας το 2010, όταν και ασκούσε τα προαναφερθέντα διπλωματικά καθήκοντα. Μετά το πέρας των επιμέρους συνομιλιών, ο βρετανός «γαλαζοαίματος» φέρεται να τροφοδοτούσε τον Έπσταϊν με πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές προοπτικές για κάθε χώρα της περιοχής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Αφγανιστάν, για το οποίο ο Άντριου φαίνεται να διαβίβασε την παραμονή Χριστουγέννων του 2010 πληροφορίες που αφορούσαν τυχόν επενδύσεις, οι οποίες επίσης έφεραν σήμανση εμπιστευτικότητας. Συνομιλίες των δύο ανδρών για οικονομικούς λόγους καταγράφονται και τον Φεβρουάριο του 2011, με τον Άντριου να προθυμοποιείται να δώσει συμβουλές στον Έπσταϊν γύρω από επενδυτικά ζητήματα.

Υπενθυμίζεται πως ο Άντριου –που τηρεί σήμερα σιγή ιχθύος- υποστήριζε σε παλαιότερη συνέντευξή του στο BBC ότι διέκοψε σχέσεις με τον Έπσταϊν τον Δεκέμβρη του 2010. Οι τελευταίες εξελίξεις διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του, οι οποίοι είναι σε κάθε περίπτωση ηθικά ανεπαρκείς, καθώς ήδη από το 2008 είχε μεσολαβήσει ήδη καταδίκη του χρηματιστή για μαστροπεία. Προηγήθηκε χρονικά το κυβερνητικό σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση του Πίτερ Μάντελσον από τη Βουλή των Λόρδων και την αποπομπή του από τους Εργατικούς, στο φόντο πάντα της δημοσιοποίησης των διαβόητων αρχείων Έπσταϊν.

Αντιδράσεις και ρωγμές

Στο περιθώριο της ίδιας έρευνας ήλθαν στην επιφάνεια κι άλλες πληροφορίες, πιο πικάντικες, που κι αυτές αφορούν –έστω με έμμεσο τρόπο- το Μπάκιγχαμ. Η μια εξ αυτών αφορά γυναίκα που παρείχε σεξουαλικές υπηρεσίες στον Άντριου, κατόπιν σύστασης Έπσταϊν. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ του Guardian, που επικαλείται τον δικηγόρο της εν λόγω γυναίκας, ο Άντριου φρόντισε για την ξενάγησή της στα βασιλικά ανάκτορα.

Όπως είναι λογικό, οι αποκαλύψεις προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να δηλώνει ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας «θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δώσει εξηγήσεις για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν» και τον Κάρολο να δηλώνει –δια του εκπροσώπου Τύπου του- την πλήρη στήριξή του στις έρευνες των αρμόδιων αρχών. Προηγουμένως, πρίγκιπας και πριγκίπισσα της Ουαλίας, εξέφρασαν τη «βαθιά τους ανησυχία» για τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας ότι η προσοχή τους παραμένει στραμμένη στα θύματα.

Την ίδια στιγμή, την παρουσία του κάνει αισθητή το κίνημα υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι η καταγγελία κατά του Άντριου στις αστυνομικές αρχές έγινε από τον επικεφαλής της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic, Γκράχαμ Σμιθ. Δημοσκοπικές έρευνες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός μειοψηφικού αλλά ευάριθμου ρεύματος που αποδοκιμάζει τον βασιλικό θεσμό. Πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov αναφέρει ότι το 23% επιθυμεί την αλλαγή πολιτεύματος. Στην ίδια δημοσκόπηση το πριγκιπικό ζεύγος και ο βασιλιάς παραμένουν τα πιο δυνατά «χαρτιά» των Ουίνδσορ.

Απότοκο του κλίματος δυσφορίας προς τον θεσμό, η επιλογή της κυβέρνησης των Εργατικών να αυτοπροσδιορίζεται κατά προτεραιότητα στις επίσημες επικοινωνίες της ως «Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου» και όχι πλέον ως «Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας». Η πρωτοβουλία επικρίθηκε σφόδρα από βουλευτές των Συντηρητικών ως απόρριψη της βρετανικής παράδοσης. Η αναταραχή όμως δεν περιορίζεται εντός Βρετανίας, αφού οι χειρισμοί των Ανακτόρων συγκεντρώνουν «πυρά» κι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. «Αυτή είναι η δυσκολότερη στιγμή για τη βρετανική μοναρχία. Ίσως αυτό να είναι και το τέλος της» δήλωσε ο αμερικανός των Δημοκρατικών βουλευτής Ρο Κάνα, τονίζοντας ότι αν δεν δοθούν πειστικές απαντήσεις θα διαμορφωθεί ένα κλίμα διόλου θετικό προς τον θεσμό εν συνόλω.

Παρομοίως, η Δημοκρατική βουλευτής Τερέσα Λεγκέρ Φερνάντεζ κάλεσε τον βρετανό άνακτα να προτρέψει τον αδελφό του να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις. Τον περασμένο Δεκέμβριο, δεκαέξι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος ζήτησαν με επιστολή τους γραπτές εξηγήσεις από τον ίδιο τον Άντριου. Όλα αυτά, ενώ το ιστορικό συντηρητικό περιοδικό Spectator σημειώνει ότι «η βασιλική οικογένεια μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά» και επικρίνει το πριγκιπικό ζεύγος για χλιαρή στάση, προμηνύουν κρίση διαρκείας, τη στιγμή μάλιστα που το επόμενο διάστημα αναμένεται η διάθεση επιπλέον αρχειακού υλικού στη δημοσιότητα.