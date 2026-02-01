Στο φως νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μια γυναίκα κατήγγειλε στο BBC, μέσω του δικηγόρου της, πως όταν ήταν 20 χρονών, ο Έπσταϊν την είχε στείλει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για ερωτικό ραντεβού με τον πρίγκιπα Αντριου.

Τσάι και ξενάγηση στο Μπάκιγχαμ

Η ερωτική συνάντηση μεταξύ τους φέρεται να έγινε στην πρώην κατοικία του Άντριου, το Royal Lodge, το 2010. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Μπραντ Έντουαρντς, μετά από μια νύχτα με τον Άντριου, η 20χρονη περιέγραψε ότι ξεναγήθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ όπου και της προσφέρθηκε τσάι.

«Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μετά από μια νύχτα μαζί του, της έκαναν ακόμη και ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Η πλευρά του Άντριου δεν έχει προβεί σε οποιοδήποτε σχολιασμό αναφορικά με την καταγγελία.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ καταγράφει τα ονόματα των επισκεπτών, ωστόσο το BBC αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την επίσκεψη της γυναίκας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Οι τρεις συνευρέσεις Αντριου με 17χρονη

Ο δικηγόρος Μπραντ Έντουαρντς εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Έπσταϊν σε όλο τον κόσμο και εκπροσώπησε και τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία υποστήριξε ότι την έστειλαν στο Λονδίνο για να κάνει σεξ με τον Άντριου το 2001, όταν ήταν 17 ετών.

Η Τζιουφρέ είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου δύο ακόμη φορές μεταξύ 2001 και 2002 — μία φορά στη Νέα Υόρκη και μία φορά στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική.

Επίσης ανέφερε στο BBC πως υπήρξε επικοινωνία μεταξύ της πελάτισσάς του και του Άντριου πριν από την ερωτική συνάντηση.

Ο Έντουαρντς δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με «κάποιους νομικούς συμβούλους» του Άντριου στις ΗΠΑ, αλλά σημείωσε πως «φαίνεται να έχει αποκοπεί από τους δικηγόρους του». Οπως εξήγησε οι επικοινωνίες σταμάτησαν μετά την επίσημη αφαίρεση των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων του Άντριου από τον βασιλιά Κάρολο, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.