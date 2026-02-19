Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Αντριου, αδελφού του Βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, προκαλώντας έντονη κινητικότητα στα μέσα ενημέρωσης της Μεγάλης Βρετανίας.

Όπως ανέφερε η Daily Telegraph, οι αρχές έφτασαν την Πέμπτη στο σπίτι του Αντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία. Η άφιξη των αστυνομικών καταγράφηκε στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, όπου εθεάθησαν έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική ενδυμασία.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Ο Άντριου, που σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει τα 66, κρατείται υπό διερεύνηση για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, ενώ η υπόθεση Έπστιν συνεχίζει να προκαλεί σοκ στη βασιλική οικογένεια.

Η βρετανική αστυνομία διερευνά πλέον καταγγελίες που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση και διακίνηση ανθρώπων, σε μια διαδικασία που αφορά εννέα αστυνομικές υπηρεσίες.

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν έχει ακόμη καταθέσει στους ανακριτές, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος διαβεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές. Ανάμεσα στις υπό διερεύνηση κατηγορίες περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι ο δούκας του Γιορκ μπορεί να μετέδωσε ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπστιν ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Άντριου αρνείται οποιαδήποτε ενοχή, ενώ η δίκη και οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν νέο φως στις σχέσεις της βασιλικής οικογένειας με τον Έπστιν.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) προχωρήσαμε στη σύλληψη ενός άνδρα, ηλικίας 60 ετών περίπου, από το Norfolk, υπό υποψία παραβίασης δημοσίων καθηκόντων, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες σε οικίες σε Berkshire και Norfolk.

Ο άνδρας παραμένει αυτή τη στιγμή υπό κράτηση από την αστυνομία.

Δεν θα ανακοινωθεί το όνομα του συλληφθέντα, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλείστε επίσης να έχετε υπόψη ότι η υπόθεση είναι ενεργή, επομένως απαιτείται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση ώστε να αποφευχθεί παραβίαση του νόμου περί δικαστηρίου».

Ο Αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας, Oliver Wright, δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, ανοίξαμε επίσημη έρευνα για αυτή την καταγγελία παραβίασης δημοσίων καθηκόντων.

Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση της φερόμενης παράβασης. Κατανοούμε το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στην κατάλληλη στιγμή».

Πόσο μπορεί να κρατηθεί ο πρίγκιπας Άντριου

Το BBC μίλησε με τον Ντάνι Σο, σχολιαστή αστυνομικών θεμάτων, σχετικά με το τι ακριβώς συνεπάγεται η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Ο Σο αναφέρει ότι το απολύτως μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να κρατηθεί ο πρώην πρίγκιπας είναι 96 ώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται για 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε τους απαγγέλλονται κατηγορίες είτε αφήνονται ελεύθεροι εν αναμονή περαιτέρω έρευνας, λέει ο Σο.

Για να παραταθεί η κράτηση:

χρειάζεται έγκριση ανώτερου αστυνομικού αξιωματικού και

στη συνέχεια άδεια από Δικαστήριο Πρωτοδικών (Magistrates’ Court).

Ο Άντριου θα τοποθετηθεί «σε ένα κελί στον χώρο κράτησης», με μόνο «ένα κρεβάτι και μία τουαλέτα», όπου θα περιμένει μέχρι την αστυνομική του ανάκριση. Όπως τονίζει ο Σο, «δεν θα υπάρξει καμία ειδική μεταχείριση». Υπενθυμίζεται ότι δεν γνωρίζουμε την ώρα της σύλληψης του Άντριου ούτε το πού κρατείται.